KARTING: Maksimalan učinak Đuričkovića u Banja Luci
Drugog vikenda juna u Zalužanima nadomak Banja Luke održan je dupli program u karting disciplini bodovan za Otvoreno prvenstvo Republike Srpske, nacionalni šampionat Srbije i Otvoreno prvenstvo Srbije u organizaciji AKK Banja Luka, a pod pokroviteljstvom Grada Banja Luka.
Tokom dva dana i ukupno šest trka Nikša Đuričković ostvario je maksimalan učinak u klasi mini rotaks i više nego zasluženo slavio u Zalužanima.
– Izuzetno uspešan vikend je za nama. Ostvario sam maksimalan učinak tokom dva dana. Prvo sam dva puta bio najbrži tokom kvalifikacija i osvojio pol pozicije kako za trku tokom subotnjeg dana, tako i za nedeljno nadmetanje. Pravilnik nalaže da se tokom jednog takmičarskog dana voze trke trke i u zbiru plasmana dobije pobednik. Zahvaljujući odlično pripremljenom kartingu nije mi bilo teško da prvo u subotu tri puta završim na prvom mestu, odnosno da sve to ponovim i u nedelju, a u prilog tvrdnji da sam bio ubedljiv govori i prednost od stotinak metara svaki put kada sam prolazio kroz cilja u odnosu na konkurenciju. Drugim rečima ostvario sam maksimalan učinak i uveliko se radujem sledećem takmičarskom vikendu. Naravno, veliku zahvalnost dugujem roditeljima koji su mi omogućili da se takmičim i svim članovima tima koji su uz mene na svakom takmičenju – rekao je Nikša Đuričković.
Tokom subotnjeg nadmetanja kod juniora je bilo vrlo neizvesno, da bi na kraju slavio Marko Marković, ali zato kod seniora Uroš Bogdanić je bio na visini zadatka, tri trke tri pobede. Nedeljni okršaji su u nekolicini klasa imali obrte, ali se sve završilo kao po običaju sa par prigovora, koliko da se održi tradicija.
Nezvanični rezultati
Subota
Mini talent. 1. l. Radenković, 2. I. Nikolić, 3. S. Jurukovski
Mini rotaks. 1. N. Đuričković, 2. B. Erčević, 3. D. Vasić
Juniori: 1. M. Marković, 2. V. Obrenović, 3. M. Janković
Seniori: 1. U. Bogdanić, 2. L. Čakarević, 3. K. Gabor
KZ 2: 1. D. Popadić, 2. D. Katana, 3. L. Popadić
KZ Master: 1. M. Bokan, 2. S. Kovačević
TAG. 1. A. Marković, 2. Ž. Stjepanović, 3. N. Grujić
Nedelja
Mini talent: 1. S. Jurukovski, 2. I. Nikolić
Mini rotaks: 1. N. Đuričković, 2. B. Erčević, 3. D. Vasić
Juniori: 1. V. Obrenović, 2. M. Janković, 3. M. Marković
Seniori: 1. K. Gabor, 2. L. Čakarević, 3. F. Orbović
KZ 2: 1. A. Dobrota, 2. D. Popadić, 3. M. Gajić
KZ Master: 1. M. Bokan, 2. S. Kovačević, 3. A. Ahmeičević
TAG: 1. A. Marković, 2. Ž. Stjepanović, 3. N. Grujić