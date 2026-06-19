– Izuzetno uspešan vikend je za nama. Ostvario sam maksimalan učinak tokom dva dana. Prvo sam dva puta bio najbrži tokom kvalifikacija i osvojio pol pozicije kako za trku tokom subotnjeg dana, tako i za nedeljno nadmetanje. Pravilnik nalaže da se tokom jednog takmičarskog dana voze trke trke i u zbiru plasmana dobije pobednik. Zahvaljujući odlično pripremljenom kartingu nije mi bilo teško da prvo u subotu tri puta završim na prvom mestu, odnosno da sve to ponovim i u nedelju, a u prilog tvrdnji da sam bio ubedljiv govori i prednost od stotinak metara svaki put kada sam prolazio kroz cilja u odnosu na konkurenciju. Drugim rečima ostvario sam maksimalan učinak i uveliko se radujem sledećem takmičarskom vikendu. Naravno, veliku zahvalnost dugujem roditeljima koji su mi omogućili da se takmičim i svim članovima tima koji su uz mene na svakom takmičenju – rekao je Nikša Đuričković.