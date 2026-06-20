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Sve je spremno za veliki bokserski spektakl u Inđiji pod nazovim “Indjija boxing night 2026”!

Nakon uspešno obavljenog zvaničnog merenja, srpski profesionalni bokser Miloš Stojanović Tigar večeras će izaći u ring na Gradskom trgu, gde ga očekuje novi izazov u profesionalnoj karijeri.

U okviru Međunarodne revije profesionalnog boksa „Inđija Boxing Night 2026“, koja počinje u 19 časova, ljubitelji plemenite veštine imaće priliku da uživaju u borbama boksera iz Srbije, DR Konga, Italije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Francuske i Kine.

Stojanović u meč ulazi u odličnom raspoloženju nakon pobede ostvarene u Austriji u martu ove godine, a večerašnji nastup biće njegov 11. profesionalni meč. Do sada je perfektan – 10 od 10.

– Merenje je uspešno završeno i potpuno sam spreman za meč. Zahvalio bih se Srpskoj profesionalnoj bokserskoj federaciji, Opštini Inđija i Bokserskom klubu Fontana na organizaciji ovog događaja. Verujem da će publika uživati u sjajnim borbama. Kao i uvek moj cilj je jasan, pobeda – rekao je Stojanović.

Foto: Privatna Arhva

Popularni Tigar večeras će pred domaćom publikom pokušati da nastavi pobednički niz i još jednom potvrdi kvalitet koji ga je prethodnih godina svrstao na vrh liste najboljih srpskih profesionalnih boksera.

Očekuje se pravi sportski spektakl na Gradskom trgu, gde će publika imati priliku da uživa u međunarodnom bokserskom programu i podrži domaće borce u borbi za nove pobede.