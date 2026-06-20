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Jedan od važnih koraka na tom putu predstavljao je sastanak sa delegacijom Ruskog ragbi saveza, održan u Beogradu.

Delegaciju Ruskog ragbi saveza predvodio je sportski direktor Sergej Markov, dok su u ime Ragbi saveza Srbije sastanku prisustvovali predsednik Uroš Babić i generalni sekretar Stevan Ilijašević.

Tokom konstruktivnih razgovora razmatrane su mogućnosti buduće saradnje dva nacionalna saveza, sa posebnim akcentom na razvoj igrača i trenera, razmenu iskustava, organizaciju zajedničkih aktivnosti i jačanje međunarodnih veza u ragbi zajednici.

Foto: Ragbi Savez Srbije

Praktičnu dimenziju ova saradnja dobiće već tokom predstojećeg vikenda, kada će na Stadionu Partizana biti održan međunarodni turnir u ragbiju 7 „Partizan Sevens“, u organizaciji Ragbi kluba Partizan.

Turnir ima poseban značaj za srpski ragbi, jer će se ovaj sport na stadionu u Humskoj igrati prvi put posle 38 godina.

Početak turnira zakazan je za subotu u 17 časova. Na poziv organizatora, učešće na turniru potvrdila je reprezentacija Rusije do 19 godina, koja se trenutno nalazi na pripremama u Beogradu. Pored ruske selekcije, nastupiće i reprezentacija Bugarske u mlađim kategorijama, kao i domaćini – RK Partizan i reprezentacija Srbije.

Turnir će biti odigran po ligaškom sistemu, tako da će svaka ekipa odmeriti snage sa svakim protivnikom, što će mladim igračima omogućiti značajno međunarodno iskustvo i dodatne prilike za razvoj.

Foto: Ragbi Savez Srbije

Ruska reprezentacija do 19 godina boravi u Srbiji od 15. do 22. juna, a tokom boravka u Beogradu već je odradila trening na Stadionu Partizana, gde su po prvi put posle više od tri decenije postavljeni ragbi golovi.

Ragbi savez Srbije pozdravlja ovakve inicijative koje doprinose razvoju sporta, povezivanju mladih igrača i jačanju saradnje među nacionalnim savezima, uz uverenje da će predstojeći turnir predstavljati još jedan korak napred u razvoju ragbija u regionu.

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