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Daglas je u finalu pobedila rezultatom 23,59 sekudi i popravila je svetski rekord Šveđanke Sare Sjostrom iz jula 2023. godine od 23,61 sekunde.

"Ovo je ludo. Mislim da sam još u šoku. To je mnogo brže nego što sam ikada mislila da ću plivati večeras ili ikad", rekla je Daglas za En-Bi-Si (NBC) Sports.

Školski sport, plivanje i rukomet Foto: SŠSS

Drugo mesto zauzela je Grečen Volš sa 23,78 sekundi, a treća je bila Ana Meš sa 24,30 sekundi.

Daglas je na tom takmičenju osvojila zlatne medalje na 200 metara mešovitim stilom i 200 metara prsno, dok je Volš pobedila u trci na 100 metara slobodno.

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Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot