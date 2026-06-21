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Ogura je bio najbrži rezultatom 1:51,139 minuta. ; Sa drugog mesta krenuće vozač Vozač VR46 Fabio Di Đanantonio, koji je bio sporiji za 0,211 sekundi.

Vozač Dukatija Frančesko Banjaja bio je treći u kvalifikacijama sa 0,244 sekundi zaostatka.

Moto GP Foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, Printscreen / reddit, ALVARO SANCHEZ / imago sportfotodienst / Profimedia

Vodeći u generalnom plasmanu Marko Beceki iz Aprilije bio je četvrti, a peto mesto je zauzeo Mark Markes iz Dukatija.

Trka za Veliku nagradu Češke na programu je u nedelju od 14 časova.

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Mark Markes, Moto GP Izvor: Društvene mreže