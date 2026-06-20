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Iza nas je sjajno organizovano Evropsko prvenstvo u basketu 3x3, u kategoriji srednjoškolaca.

Beograd je od 13. do 19. juna bio prestonica školskog sporta Evrope. Na terenima Teniskog kluba Partizan – Porše Arena održano je Evropsko prvenstvo u basketu 3x3 za srednjoškolce, pod patronatom Evropske federacije za školski sport (ESSF), u organizaciji Saveza za školski sport Srbije i uz podršku Ministarstva sporta, Gradskog sekretarijata za sport i omladinu Beograda i Beogradske asocijacije za školski sport. Glavni teniski teren pretvoren je u modernu basket 3x3 arenu sa semaforom i pratećom opremom, a atmosfera je bila dostojna velikih međunarodnih takmičenja.

Prvenstvo su otvorili Nikola Penić, gradski sekretar za sport i omladinu, Ivan Dujić, predsednik Evropske federacije za školski sport, i Andrea Arsović, predsednica Beogradske asocijacije za školski sport.

Foto: SŠSS

Među prisutnima su bili Stelios Daskalakis, Grigor Hristov, Gorica Bilak Moconja i Radics Balaš (ESSF), Predrag Kanački i Dejan Đokić iz Košarkaškog saveza Srbije. Himnu je izvela vokalna solistkinja Nikolina Kivačević, a program je vodio poznati voditelj Miloš Radenković. Takmičenje su su svojim prisustvom uveličali ministar sporta Zoran Gajić, predsednik ISF Željko Tanasković i većnik za sport opštine Stari Grad Nedeljko Jovanović.

Na prvenstvu su učestvovale ekipe srednjih škola iz Srbije, Turske, Hrvatske, Engleske, Moldavije, Crne Gore, Severne Makedonije, Republike Srpske i Slovačke (dečaci) kao i Srbije, Bugarske, Hrvatske, Engleske, Crne Gore, Republike Srpske, Slovačke i Turske (devojke). Kod dečaka Engleska je osvojila zlato, Severna Makedonija srebro, a Srbija bronzu, dok su kod devojaka pobedile Hrvatice, Srbija je stigla do srebra, a treće mesto osvojila je Turska. Medalje su uručili Ivan Dujić, Nedeljko Jovanović i Andrea Arsović.

Foto: SŠSS