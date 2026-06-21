Drugi je bio vozač Trekhausa Ai Ogure sa 0,241 sekundi zaostatka.
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DOMINACIJA! Banjaja pobedio u Moto GP sprint trci u Češkoj
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Vozač Dukatija Frančesko Banjaja pobedio je danas u sprint trci koja se vozila u sklopu trke Moto GP šampionata za Veliku nagradu Češke. Banjaja je pobedio rezultatom 18:55,527 minuta.
Aktuelni svetski šampion Mark Markes iz Dukatija zauzeo je treće mesto sa 0,794 sekundi zaostatka.
Moto GP Foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, Printscreen / reddit, ALVARO SANCHEZ / imago sportfotodienst / Profimedia
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Četvrto mesto zauzeo je Frančesko Di Đanantonio iz ekipe VR46, peti je bio Horhe Martin iz Aprilije.
Trka Moto GP šampionata za Veliku nagradu Češke vozi se u nedelju od 14 časova.
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