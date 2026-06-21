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Rezultat je bio 1:3 (22:25, 25:18, 16:25, 20:25) u poslednjoj utakmici druge sedmice Lige nacija.

Odbojkašice Srbije sada imaju dve pobede i pet poraza i trenutno su 11. na tabeli Lige nacija sa deset bodova.

Najefikasnija u redovima Srbije bila je Nina Čajić sa 18 poena, Anja Zubić je upisala 12, a Hana Kurtagić 11 poena.

U pobedničkom timu najbolje su bile Ejveri Skiner sa 18 i Logan Eglston sa 17 poena.

Srbija će u Beogradu, u okviru treće sedmice Lige nacija od 8. do 12. jula, igrati protiv Bugarske, Francuske, Nemačke i Holandije.

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Srbija Bugarska odbojka Izvor: TV Arena sport