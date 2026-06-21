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U borbi za šampionsku titulu sastaće se ekipe BK Crvena zvezda i BK Kalist.

Četvrtfinalni i polufinalni mečevi održani su na Kraljevom trgu na Zlatiboru pred velikim brojem ljubitelja boksa i turista koji borave na ovoj planinskoj destinaciji. Mladi bokseri prikazali su veliku borbenost, želju za dokazivanjem i kvalitetne nastupe tokom čitavog takmičarskog dana.

U četvrtfinalu su BK Novi Pazar i BK Kalist ostvarili ubedljive pobede identičnim rezultatom 12:2 protiv ekipa BK Patriote iz Novog Sada, odnosno BK Vitez iz Niša, čime su izborili plasman među četiri najbolje ekipe.

U polufinalnim duelima, BK Crvena zvezda je sigurnom i autoritativnom partijom savladala KŠ 037 rezultatom 10:4 i izborila mesto u finalu. Posebno su se istakli reprezentativac Srbije Artur Ngapetjan, iskusni Igor Rogić i Ognjen Vučićević, čija je pobeda prekidom u prvoj rundi praktično rešila pitanje pobednika.

Foto: BSS

Drugo polufinale donelo je veliku neizvesnost. BK Kalist je, uprkos činjenici da nije imao predstavnike u svim kategorijama, uspeo da savlada favorizovani BK Novi Pazar rezultatom 8:6. Odluka o finalisti pala je u poslednjem meču večeri, kada je Viktor Đolević pobedom nad Melvinom Hasanovićem obezbedio svom timu plasman u veliko finale.

U meču za bronzanu medalju ekipa KŠ 037 savladala je Novi Pazar - 8:6. Duel za bronzano odličje doneo je veliku borbu i neizvesnost do samog kraja. Obe ekipe nastupile su motivisano i sa željom da sezonu završe pobedom, a nijanse su na kraju odlučile pobednika.

Foto: BSS

Kruševljani su uspeli da ostvare ključne pobede u odlučujućim mečevima i tako dođu do ukupnog trijumfa, čime su na najbolji način završili ovogodišnje takmičenje u Super ligi Srbije.

Finale između BK Crvena zvezda i BK Kalist biti održano u nedelju od 18.30 časova uz direktan TV prenos na TV Arena Fight.

Organizator Bokserski savez Srbije očekuje još veći broj gledalaca tokom završnih borbi i nastavak kvalitetnih mečeva koji potvrđuju razvoj i perspektivu srpskog boksa.

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