Motociklista Dukatija Mark Markes pobednik je današnje trke za Veliku nagradu Češke u Brnu, u okviru Moto GP šampionata.Španski vozač je do 75. pobede u karijeri u "kraljevskoj klasi" došao u vremenu od 39 minuta, 51,290 sekundi.
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DOMINACIJA! Mark Markes pobednik Moto GP trke u Brnu
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Drugo mesto pripalo je japanskom vozaču i članu Trekhaus ekipe Aiju Oguri, dok je treću poziciju zauzeo Markesov timski kolega Frančesko Banjaja.
Posle devet trkačkih vikenda u generalnom plasmanu i dalje vodi vozač Aprilije Marko Beceki, koji je nedeljnu trku propustio zbog suspenzije nakon što je odgurnuo redara tokom subotnje sprint trke.
Mark Markes Foto: Screenshot, Jure Makovec / AFP / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia
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Beceki na prvom mestu ima 180 bodova, drugi je njegov timski kolega Horhe Martin (trku u Brnu završio na devetom mestu) sa 172 boda, trećeplasirani Fabio di Đanantonio (četvrti u Brnu, vozač VR 46 tima) ima 157 bodova, a Mark Markes na četvrtoj poziciji ima 140 bodova.
Naredna trka vozi se za sedam dana za Veliku nagradu Holandije u Asenu.
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