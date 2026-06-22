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Drugo mesto pripalo je japanskom vozaču i članu Trekhaus ekipe Aiju Oguri, dok je treću poziciju zauzeo Markesov timski kolega Frančesko Banjaja.

Posle devet trkačkih vikenda u generalnom plasmanu i dalje vodi vozač Aprilije Marko Beceki, koji je nedeljnu trku propustio zbog suspenzije nakon što je odgurnuo redara tokom subotnje sprint trke.

1/8 Vidi galeriju Mark Markes Foto: Screenshot, Jure Makovec / AFP / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Beceki na prvom mestu ima 180 bodova, drugi je njegov timski kolega Horhe Martin (trku u Brnu završio na devetom mestu) sa 172 boda, trećeplasirani Fabio di Đanantonio (četvrti u Brnu, vozač VR 46 tima) ima 157 bodova, a Mark Markes na četvrtoj poziciji ima 140 bodova.

Naredna trka vozi se za sedam dana za Veliku nagradu Holandije u Asenu.