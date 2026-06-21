UVERTIRA ZA TUR DE FRANS: Pogačar pobednik biciklističke trke kroz Švajcarsku
Slovenački biciklista i član ekipe Emirejts Tadej Pogačar zabeležio je danas pobedu u ukupnom plasmanu trke kroz Švajcarsku, koja služi kao priprema za Tur de Frans, gde Pogačar brani dvostruku uzastopnu titulu.
Pogačar je na ukupno pet etapa kroz Švajcarsku upisao tri etapne pobede, uključujući i današnji trijumf u Vilar-sir-Olonu.
Slovenački biciklista je u poslednjoj etapi 800 metara pre cilja obišao francuskog predstavnika i člana Bahrein Viktorijusa Lenija Martinesa, koji je na kraju zaostao sedam sekundi.
U generalnom plasmanu Pogačar je slavio ukupnim vremenom od 15 sati i sedam minuta, drugo mesto je zauzeo Ekvadorac Ričard Karapas ( EF Education-EasyPost) sa šest minuta i 32 sekunde zaostatka za pobednikom, dok je treća pozicija pripala Čehu Matijasu Vaceku (Lidl-Trek) sa šest minuta i 53 sekunde zaostatka za pobednikom.
Bicikliste od 4. do 26. jula očekuje 113. izdanje Tur de Fransa sa startom u Barseloni.