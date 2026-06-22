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Ivana Španović je van konkurencije nastupila u troskoku na Prvenstvu Slovenije u Mariboru. Pobedila je daljinom od 13,49 m (vetar +3,3 m/s), ostvarenoj u prvoj seriji.

Njena serija glasila je: 13,49 m, 13,24 m, prestup, 13,01 m, 13,30 m, dok je šestu seriju propustila. Osim pri prvom pokušaju, u svim ostalim vetar u leđa bio je slabiji od maksimalno dozvoljenih 2,0 m/s.

"Ovo je bio odličan trening za „Hanžeković memorijal“ u Zagrebu sledećeg petka. U Sloveniji ćemo do odlaska u Hrvatsku boraviti na kraćim pripremama", rekao je trener Goran Obradović.

Bilo je to njeno drugo takmičenje na otvorenom ove godine. Na prvom je ostvarila 13,79 m, čime je 27. maja trijumfovala na mitingu u Košicama (Slovačka). Tada je koristila zalet od 10 koraka, a večeras ga je produžila za dva. Kada je u punoj formi, što se očekuje na Prvenstvu Evrope u Birmingemu (Velika Britanija) od 10. do 16. avgusta, koristi zalet od 16 koraka.

Od prošle godine srpska rekorderka u skoku udalj i osvajačica 15 velikih medalja u toj disciplini prešla je na troskok. Zimus je 36-godišnja atletičarka postavila nacionalni rekord u dvorani sa 14,41 m. Na otvorenom je najduži troskok ostvarila pre četiri sezone, kada je skočila 14,24 m.

Van konkurencije na Prvenstvu Slovenije nastupila je i 21-godišnja Natalija Dragojević, koja je osvojila drugo mesto sa 13,08 m (+1,3 m/s). Titulu prvakinje Slovenije osvojila je 19-godišnja Taja Pučko ličnim rekordom od 12,86 m.

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