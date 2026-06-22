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Odbojkaška reprezentacija Srbije otputovala je danas u Francusku, gde će igrati na utakmice druge sedmice Lige nacija, a selektor George Krecu će u Orleanu moći da računa na 18 igrača.

1/5 Vidi galeriju George Krecu, novi selektor odbojkaša Srbije Foto: Heikki Saukkomaa / imago sportfotodienst / Profimedia, PAWEL PIOTROWSKI / imago sportfotodienst / Profimedia, Mariusz Palczynski / Mpaimages.C / Zuma Press / Profimedia

Srbija će ove nedelje u Orleanu igrati protiv Japana, Kube, Francuske i SAD. Posle prve sedmice takmičenja, Srbija ima tri pobede i jedan poraz i peta je na tabeli Lige nacija sa devet osvojenih bodova.

Na spisku selektora za utakmice u Orleanu su: ; Tehničari: Nikola Jovović, Vuk Teodorović i Aleksa Batak; Korektori: Veljko Mašulović, Dušan Nikolić i Aleksandar Šoša; Libera: Vukašin Ristić i Stefan Negić; Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza i Andrej Rudić; Primači: Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović i Zeljko Ubiparip.

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