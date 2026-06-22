Slušaj vest

Za fantastičan uspeh srpskog automobilizma pobrinuo se jedini naš predstavnik na ovom takmičenju, Uroš Brkić. Član beogradskog kluba ASU Galax još jednom je potvrdio svoju klasu na međunarodnoj sceni, započevši 23. uzastopnu sezonu takmičenja.

U izuzetno jakoj konkurenciji na stazi Gorjanci kod Novog Mesta, u brzoj klasi Proto 4, Brkić je svojim prototipom Osella PA21/S maestralnom vožnjom osvojio odlično drugo mesto. Ispred njega plasirao se samo domaći takmičar Tomaž Lumpert za volanom automobila Ligier JS51.

1/4 Vidi galeriju Uroš Brkić zasijao na slovenačkom asfaltu Foto: Marcel Hrovatič

"Trka je bila izuzetno naporna zbog velike vrućine, a tim je odradio sjajan posao, jer je automobil tek sastavljen nakon kompletne reparacije i bez dovoljno testiranja. Podijum na Gorjancima velika je stvar za mene i moj tim zbog značajnih bodova osvojenih na početku sezone", sumirao je utiske Brkić nakon ceremonije dodele pehara.

Gorjanci su još jednom dokazali zašto su omiljena stanica brdskog šampionata Centralne Evrope - sjajna organizacija, vrhunski vozači i publika koja živi za oktanski spektakl. Šampionat se nastavlja već narednog vikenda na stazi Kruja kraj Tirane, a srpski as kući nosi vredne bodove i pehar koji najavljuju uzbudljiv nastavak sezone.

BONUS VIDEO: