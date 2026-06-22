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Denisa Hurba Barankova, slovačka reprezentativka u streličarstvu, preminula je u trenutku kada je imala 24 godina.

Vest o njenoj smrti je potvrdio Streličarski savez Slovačke (SLZ), u čijoj objavi je navedeno da je Denisa "postala žrtva tragičnih okolnosti".

"Sa dubokim emocijama i velikom tugom primili smo šokantnu informaciju da je u noći sa nedelje na ponedeljak, u 24. godini života, preminula Denisa Hurban Barankova, koja je postala žrtva tragičnih okolnosti. Njenom suprugu Vladimiru Hurbanu mlađem, celoj porodici, svim bližnjima i prijateljima dvostruke olimpijke, u ime Slovačkog streličarskog saveza i sportske zajednice želimo snagu u ovim izuzetno teškim trenucima, kako bi se nosili sa nenadoknadivim gubitkom. Sa poštovanjem je pamtimo. Nikada nećemo zaboraviti", navedeno je u objavi SLZ-a.

1/4 Vidi galeriju Denisa Barankova Foto: Instagram/slovenskyolympijskytim

Denisa Barankova je bila prilično uspešna u streličarstvu i učestvovala je na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. i Parizu 2024. godine.