– Tokom dva dana imao sam puno padova i uspona, borio sam se protiv talasa kako sam znao i umeo i na kraju sam se domogao pobedničkog podijuma, u ovom izdanju trećeg stepenika, ali se kući vraćam sa peharom. Aple Adria prvenstvo okuplja vrsne majstore džet ski discipline, tako da sa njima nema milosti, što meni i te kako odgovara, jer to je jedini pravi način da napredujem. Samo u žestokoj konkurenciji imate mesta za podizanje nivoa znanja i tehnike vožnje moćnih trkačkih sprava. Jadran je bio prepun talasa tako da je svima bilo isto, drugim rečima ko se bolje snašao, taj i zabeležio dobar rezultat. U svakom slučaju treće mesto svakako je uspeh, ali mi sada fokus stavljamo na sledeći izazov. Za dve nedelje putujemo u Portugaliju na evrospko gde ću voziti u ski GP 2 klasi. To je prva trka sezone, druga će biti u Mađarskoj, odnosno treća u Francuskoj – rekao je Nemanja Neca Jovanović.