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Reprezentativci Srbije uspešno su završili nastup na Balkanskom prvenstvu za seniore i seniorke u Volosu (Grčka), osvojivši drugog takmičarskog dana dve medalje – zlato i bronzu.

Do najsjajnijeg odličja stigla je Milica Emini, koja je u finalu trke na 100 m prepone osvojila zlatnu medalju rezultatom 13.22. U istoj disciplini Anja Lukić zauzela je 10. mesto u ukupnom plasmanu sa vremenom 14.08.

Bronzanu medalju Srbiji doneo je Elzan Bibić, koji je trku na 3.000 m završio za 7:57.59. Odličan nastup imao je i Aldin Ćatović, koji je zauzeo četvrto mesto rezultatom 8:09.44.

Elzan Bibić
Foto: Sas

Korak do medalje bila je i Milica Gardašević, koja je u skoku udalj zauzela četvrto mesto sa 6,50 m. Četvrti je bio i Darijo Bašić Palković na 200 m rezultatom 20.89, dok je Natalija Vojinović u skoku uvis preskočila 1,84 m za četvrto mesto.

U finalu trke na 1.500 m, Milica Tomašević zauzela je sedmo mesto rezultatom 4:25.98, dok je Mejra Mehmedović bila deveta sa 4:27.21, što je njen najbolji rezultat sezone.

Na 200 m, Boško Kijanović zauzeo je sedmo mesto rezultatom 21.29, uz najbolji rezultat sezone, dok je Tamara Milutinović bila sedma sa 23.80, takođe uz najbolji rezultat sezone. Bogdan Vidojković osvojio je šesto mesto na 110 m prepone rezultatom 14.03, dok je Dimitrije Novaković u troskoku zauzeo 11. mesto skokom od 15,45 m.

osle dva takmičarska dana Srbija je Balkansko prvenstvo u Volosu završila sa ukupno osam osvojenih medalja i još jednom potvrdila kvalitet svojih reprezentativaca na regionalnoj sceni.

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