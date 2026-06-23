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ŠTETA! Srpski mešoviti parovi pištoljem bez plasmana u finale na Svetskom juniorskom prvenstvu
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Nijedan od dva mešovita para koje su činili srpski strelci pištoljem nije uspeo da se plasira u finale na Svetskom juniorskom prvenstvu u Zulu, pošto današnje kvalifikacije nije uspeo da završi na jednom od prva četiri mesta.
Tea Mikec i Uroš Gajić su zauzeli 13. mesto sa 570 krugova, dok su Nađa Martinović i Matija Kvasnevski završili na 16. poziciji sa 568 krugova.
Plasman u finale ostvarile su ekipe Kineskog Tajpeha i Turske sa po 578 krugova, i Indije i Poljske sa po 577 krugova.
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