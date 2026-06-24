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Nekadašnji olimpijski šampion u alpskom skijanju Bode Miler izjasnio se da nije kriv po dve prekršajne optužbe za posedovanje droge nakon što je početkom meseca uhapšen u saveznoj državi Ajdaho zbog posedovanja psihodeličnih pečuraka.

Prema sudskim dokumentima, Miler je uhapšen 6. juna na istoku Ajdaha, a nekoliko dana kasnije negirao je krivicu za posedovanje kontrolisane supstance i pribora za konzumiranje droge.

Detalji hapšenja nisu navedeni u sudskim spisima, ali je zamenik šerifa okruga Fremont Džejkob Hert u izveštaju naveo da je kod Milera pronašao belu kesu iz dispensara sa 4,1 gramom psilocibinskih pečuraka.

Ajdaho ima jedne od najstrožih zakona o drogama u Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak, pojedine savezne države, poput Kolorada i Oregona, legalizovale su upotrebu psilocibina u terapeutske svrhe. Ova supstanca poslednjih godina privlači pažnju dela medicinske i naučne zajednice zbog istraživanja o njenoj potencijalnoj primeni u lečenju anksioznosti, depresije i posttraumatskog stresnog poremećaja.

Miler (48) je tokom karijere bio poznat po agresivnom i rizičnom stilu vožnje. Osvojio je šest olimpijskih medalja, uključujući zlato u superkombinaciji na Zimskim olimpijskim igrama u Vankuveru 2010.

Amerikanac je upisao i 33 pobede u trkama Svetskog kupa, osvojio dva velika Kristalna globusa i četiri zlatne medalje na svetskim prvenstvima, čime je postao jedan od najuspešnijih skijaša svoje generacije.

Njegovo poslednje veliko takmičenje bilo je Svetsko prvenstvo 2015. godine u Biver Kriku, kada je doživeo težak pad u superveleslalomu i ubrzo potom završio bogatu profesionalnu karijeru.