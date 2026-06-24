– Dupli program Sportskog karting saveza Srbije imao je i poseban svečarski karakter, organizatori su slavili 10 godina od kako se vozi na stazi u Jagodini, što je meni bio dodati motiv da budem najbrži. Svaka pobeda mi je draga, ali kada je u pitanju jubilej, onda to ima poseban značaj. Valja naglasiti da se u Jagodini vozi levi krug, ali ovog vikenda na međunarodnoj trci vozili smo desni krug, što bi se reklo u kontra smeru. To je svakako poseban detalj i izazov, ali sam sve rešio na najbolji mogući način. I ovoga puta veliku zahvalnost dugujem porodici i naravno ekipi u boksu koja radi na pripremi kartinga, kako bi na stazi mogao da pružim maksimum. Sledi pauza od mesece i nešto više dana, ali zato jedva čekam nastavak – rekao je Nikša Đuričković.