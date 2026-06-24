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U 14. sezoni Sportskog karting saveza Srbije (SKSS) održana je međunarodna trka na stazi u Jagodini koja slavi jubilej jedne decenije rada i postojanja. U svečaraskoj atmosferi u kategroji mini rotaks najbrži je bio Nikša Đuričković, počev od kvalifikacija, preko dve trke.

– Dupli program Sportskog karting saveza Srbije imao je i poseban svečarski karakter, organizatori su slavili 10 godina od kako se vozi na stazi u Jagodini, što je meni bio dodati motiv da budem najbrži. Svaka pobeda mi je draga, ali kada je u pitanju jubilej, onda to ima poseban značaj. Valja naglasiti da se u Jagodini vozi levi krug, ali ovog vikenda na međunarodnoj trci vozili smo desni krug, što bi se reklo u kontra smeru. To je svakako poseban detalj i izazov, ali sam sve rešio na najbolji mogući način. I ovoga puta veliku zahvalnost dugujem porodici i naravno ekipi u boksu koja radi na pripremi kartinga, kako bi na stazi mogao da pružim maksimum. Sledi pauza od mesece i nešto više dana, ali zato jedva čekam nastavak – rekao je Nikša Đuričković.

Karting Foto: Miodrag Jevtić, Plumrace

Nezvanični rezultati

TRKA 1.

BAMBINI: 1. I. Nikolić, 2. D. Milosavljević, 3. K. Radenković

ROTAX Micro: 1. V. Vidosavljević, 2. I. Mrse, 3. K. Bajić

MINI: 1. L. Radenković, 2. S. Jurukovski, 3. S. Jevremović

ROTAX Mini: 1.N. Đuričković, 2. S. Milosavljević, 3. D. Vasić

JUNIOR 125: 1. S. Milosavljević, 2.V. Obrenović,3. A. Milovanović

KZ 2: 1. V. Savić, 2. S. Asanović, 3. L. Jocović

KZ 2 Master: 1. B. Stojilković, 2. S. Milosavljević, 3. G. Vasović

TAG SP: 1. P. Milosavljević, 2. S. Miloradović, 3. A. Bogdanos

TRKA 2.

BAMBINI: 1. I. Nikolić, 2. Z. Mandić, 3. D. Milosavljević

ROTAX Micro: 1. V. Vidosavljević, 2. I. Mrse, 3. K. Bajić

MINI: 1. L. Radenković, 2. S. Jevremović, 3. F. Petrović

ROTAX Mini: 1.N. Đuričković, 2. S. Milosavljević, 3. D. Vasić

JUNIOR 125: 1. S. Milosavljević, 2. S. Pojić, 3.V. Obrenović

KZ 2: 1. V. Savić, 2. S. Asanović, 3. L. Jocović

KZ 2 Master: 1. B. Stojilković, 2. G. Reiterer, 3. M. Novaković

TAG SP: 1. P. Milosavljević, 2. A. Bogdanos, 3. S. Miloradović

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Medijska trka u kartingu Izvor: Kurir