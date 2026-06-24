MEĐUNARODNA KARTING TRKA: Nikša Đuričković obeležio jubilej u Jagodini
U 14. sezoni Sportskog karting saveza Srbije (SKSS) održana je međunarodna trka na stazi u Jagodini koja slavi jubilej jedne decenije rada i postojanja. U svečaraskoj atmosferi u kategroji mini rotaks najbrži je bio Nikša Đuričković, počev od kvalifikacija, preko dve trke.
– Dupli program Sportskog karting saveza Srbije imao je i poseban svečarski karakter, organizatori su slavili 10 godina od kako se vozi na stazi u Jagodini, što je meni bio dodati motiv da budem najbrži. Svaka pobeda mi je draga, ali kada je u pitanju jubilej, onda to ima poseban značaj. Valja naglasiti da se u Jagodini vozi levi krug, ali ovog vikenda na međunarodnoj trci vozili smo desni krug, što bi se reklo u kontra smeru. To je svakako poseban detalj i izazov, ali sam sve rešio na najbolji mogući način. I ovoga puta veliku zahvalnost dugujem porodici i naravno ekipi u boksu koja radi na pripremi kartinga, kako bi na stazi mogao da pružim maksimum. Sledi pauza od mesece i nešto više dana, ali zato jedva čekam nastavak – rekao je Nikša Đuričković.
Nezvanični rezultati
TRKA 1.
BAMBINI: 1. I. Nikolić, 2. D. Milosavljević, 3. K. Radenković
ROTAX Micro: 1. V. Vidosavljević, 2. I. Mrse, 3. K. Bajić
MINI: 1. L. Radenković, 2. S. Jurukovski, 3. S. Jevremović
ROTAX Mini: 1.N. Đuričković, 2. S. Milosavljević, 3. D. Vasić
JUNIOR 125: 1. S. Milosavljević, 2.V. Obrenović,3. A. Milovanović
KZ 2: 1. V. Savić, 2. S. Asanović, 3. L. Jocović
KZ 2 Master: 1. B. Stojilković, 2. S. Milosavljević, 3. G. Vasović
TAG SP: 1. P. Milosavljević, 2. S. Miloradović, 3. A. Bogdanos
TRKA 2.
BAMBINI: 1. I. Nikolić, 2. Z. Mandić, 3. D. Milosavljević
ROTAX Micro: 1. V. Vidosavljević, 2. I. Mrse, 3. K. Bajić
MINI: 1. L. Radenković, 2. S. Jevremović, 3. F. Petrović
ROTAX Mini: 1.N. Đuričković, 2. S. Milosavljević, 3. D. Vasić
JUNIOR 125: 1. S. Milosavljević, 2. S. Pojić, 3.V. Obrenović
KZ 2: 1. V. Savić, 2. S. Asanović, 3. L. Jocović
KZ 2 Master: 1. B. Stojilković, 2. G. Reiterer, 3. M. Novaković
TAG SP: 1. P. Milosavljević, 2. A. Bogdanos, 3. S. Miloradović