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Ragbi klub Partizan je imao čast da ugosti ragbi reprezentaciju Ruske Federacije do 19 godina, koja je prethodnih sedam dana boravila u Beogradu na pripremama i sportskim aktivnostima u organizaciji Ragbi kluba Partizan.

1/3 Vidi galeriju Ragbi klub Partizan Foto: ragbi klub Partizan

Ova poseta ima poseban značaj imajući u vidu da mlada reprezentacija Rusije nije gostovala u Evropi od 2022. godine, a upravo je Partizan imao privilegiju da bude domaćin njihovog prvog međunarodnog gostovanja na evropskom tlu nakon više godina.

Tokom boravka u Beogradu, ruski reprezentativci trenirali su zajedno sa domaćim sportistima, razmenjivali iskustva i upoznali se sa bogatom sportskom tradicijom Partizana. Pored sportskih aktivnosti, organizovani su i sadržaji koji su doprineli jačanju prijateljskih odnosa i sportske saradnje.

Poseban događaj održan je u subotu, kada je Ragbi klub Partizan organizovao međunarodni turnir na kojem su, pored reprezentacije Rusije do 19 godina, učestvovale i reprezentacije Srbije i Bugarske. Turnir je protekao u duhu sportskog nadmetanja, fer-pleja i međusobnog poštovanja, potvrđujući značaj sporta koji povezuje mlade ljude i različite kulture.

Ragbi klub Partizan ponosan je što je bio domaćin ovoj značajnoj sportskoj delegaciji i što je još jednom potvrdio svoju posvećenost razvoju međunarodne sportske saradnje, promociji ragbija i povezivanju mladih sportista kroz sport i prijateljstvo.