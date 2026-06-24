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U Sportskom centru "Žarkovo" u toku je Letnji sportsko-edukativni kamp Čukarica 2026, besplatan program namenjen deci uzrasta od 7 do 14 godina, koji je ove godine okupio više od 300 mališana.

Kamp se realizuje u organizaciji Sportskog centra "Žarkovo", u koordinaciji sa Sektorom za sport Gradske opštine Čukarica i Gradskom opštinom Čukarica, sa ciljem da deca tokom raspusta imaju kvalitetan, bezbedan i aktivan dnevni program.

Ovogodišnje izdanje kampa donelo je nekoliko važnih novina. Na inicijativu Sektora za sport, koji predvodi član Veća Gradske opštine Čukarica zadužen za sport uvedena je praksa da promoteri kampa budu priznati sportisti sa teritorije Čukarice, kako bi deca imala priliku da sport upoznaju i kroz lični primer uspešnih sportista.

Prvo promotivno lice kampa je rukometna reprezentativka Srbije Sara Garović, koja je svojom energijom, pristupom i radom sa decom dala poseban pečat ovogodišnjem programu. Njeno prisustvo pokazalo se kao pun pogodak, jer je dodatno motivisalo mališane i doprinelo da kamp dobije još jaču sportsku i vaspitnu vrednost.

1/9 Vidi galeriju Besplatan Letnji sportsko-edukativni kamp Čukarica Foto: Privatna arhiva

Deca svakodnevno, od 9 do 15 časova, prolaze kroz različite sportske aktivnosti, poligone, timske izazove, radionice i edukativne sadržaje. Program je osmišljen tako da spaja sport, igru, učenje, druženje i razvoj zdravih navika.

Još jedna značajna novina ove godine jeste da mališani prvi put imaju obezbeđenu voćnu užinu i organizovan ručak nakon aktivnosti, čime je kamp dobio karakter zaokruženog celodnevnog sportsko-edukativnog programa.

Posebno raduju pozitivne reakcije roditelja, koji ističu da je kamp u odnosu na prethodnu godinu podignut na znatno viši nivo, kako po organizaciji, tako i po sadržaju, brizi o deci i dnevnoj strukturi aktivnosti.

Iz Sektora za sport Gradske opštine Čukarica poručuju da će i u narednom periodu fokus biti na deci, njihovom osmehu, zdravom razvoju i vraćanju sportskog duha u svakodnevicu najmlađih. Ovaj kamp potvrdio je važnost sporta u odrastanju. Sport nije samo trening, već je prostor za druženje, učenje, stvaranje timskog duha, discipline i lepih uspomena, a osmesi na licima mališana govore da je glavni cilj ispunjen.

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