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Na promociji Monografije beogradskog sporta, gradski sekretar za sport i omladinu Nikola Penić istakao je da ovo delo predstavlja trajno svedočanstvo o sportskom identitetu Beograda i njegovom značaju za razvoj društva.

On je naglasio da je cilj monografije da sačuva od zaborava bogatu istoriju beogradskog sporta, njegove najveće uspehe, sportske organizacije, klubove, objekte i pojedince koji su ostavili neizbrisiv trag u domaćem i svetskom sportu.

"Beograd je grad sporta, grad šampiona i velikih sportskih priča. Naša je obaveza da sačuvamo uspomenu na ljude i događaje koji su stvarali njegov ugled i da to nasleđe prenesemo budućim generacijama", poručio je Penić.

Monografija donosi sveobuhvatan pregled razvoja sporta u glavnom gradu Srbije kroz različite istorijske periode, podsećajući na generacije sportista koji su osvajali olimpijske, svetske i evropske medalje nastupajući za beogradske klubove ili predstavljajući našu zemlju na najvećim međunarodnim takmičenjima.

Foto: Ministarstvo Sporta

Posebno mesto u publikaciji zauzimaju sportske organizacije, savezi, klubovi i objekti koji su tokom decenija bili temelj razvoja sporta u prestonici. Kroz bogatu arhivsku građu, fotografije i istorijske zapise predstavljeni su najvažniji trenuci koji su oblikovali sportsku istoriju Beograda.

Govoreći o značaju ovog projekta, Penić je podsetio da Grad Beograd kontinuirano ulaže u razvoj sporta, unapređenje sportske infrastrukture i podršku sportskim organizacijama, sa ciljem da se očuva bogata tradicija, ali i stvore uslovi za nove uspehe budućih generacija sportista.

Monografija beogradskog sporta predstavlja trajni zapis o sportskim dostignućima prestonice i svojevrsni omaž generacijama sportista, trenera, profesora fizičkog vaspitanja i sportskih radnika koji su svojim radom i rezultatima doprineli da Beograd bude prepoznat kao jedan od najvažnijih sportskih centara regiona.

Ovo izdanje, koje objedinjuje prošlost, sadašnjost i viziju budućnosti beogradskog sporta, potvrđuje da su sport i sportske vrednosti neodvojivi deo identiteta grada i njegovog kulturnog nasleđa.

Generalni sekretar Sportskog saveza Beograda Nebojša Jevremović istakao je da Monografija ima enciklopedijsku vrednost i da predstavlja važan dokument za buduće generacije.

"Beogradski sport je zaslužio ovu Monografiju kao podsećanje na sve uspehe, rezultate i značajne događaje. Danas je ovde veliki broj sportista koji se nalaze upravo u Monografiji. Ovaj posao nije bio lak, bilo je prepreka, izazova i problema u izradi, ali smo uspeli. Nadam se da ćemo uraditi dopunjeno izdanje posle Olimpijskih igara 2028. godine", rekao je Jevremović, koji je sa predsednikom SSAB Đorđem Pejčićem bio domaćin skupa.

Foto: Ministarstvo Sporta

Nekadašnji vaterpolo reprezentativac Đorđe Perišić izrazio je zahvalnost autorima Monografije, ističući da su uspeli da sačuvaju uspomene na generacije koje su gradile ugled beogradskog sporta.

"Ovim tekstovima vratili su me u vreme kada smo aktivno doprinosili razvoju sporta u Beogradu. Vidim mnoge koji su kao sportisti, treneri i sportski radnici doprineli afirmaciji i uspesima sporta u Beogradu. Ova Monografija jasno prikazuje šta je sve urađeno i kakva su dostignuća ostvarena. Čestitam svima koji su ispisali ove stranice", naveo je Perišić, jedan od najzaslužnijih ljudi, koji su 2005. ubedili tadašnjeg ministra prosvete i sporta Slobodana Vuksanovića, da se uvedu Nacionalne penzije za sportiste.

Džudista Aleksandar Kukolj ocenio je da Monografija na lep i sadržajan način prikazuje istoriju sporta u glavnom gradu.

"Imao sam priliku da je prelistam, video sam svoje ime, kao i imena brojnih šampiona na čijim sam rezultatima stasavao. Tu je i moj klub Radnički. Želim da čestitam svima koji su se našli u Monografiji, kao i Sportskom savezu Beograda i Sekretarijatu za sport. Spremni smo da ispišemo neke nove stranice", poručio je Kukolj.

Veliki broj uglednih gostiju prisustvovao je promociji Monografije, a među njima i ministar sporta Zoran Gajić. Na svečanosti su bili prisutni i nekadašnji vrhunski sportisti koji danas obavljaju značajne funkcije u sportskom sistemu Srbije, među kojima Andrea Arsović, predsednica Beogradske asocijacije za školski sport, Sandra Sremčević, potpredsednica Fudbalskog saveza Srbije, Slobodan Branković, predsednik Srpskog atletskog saveza, Nenad Krstić, potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije, Slobodan Soro, predsednik Vaterpolo saveza Srbije, Luka Nikolić, predsednik MMA saveza Srbije, Stanka Savčić Pejović, generalni sekretar Sportskog društva Radnički i drugi.