Slušaj vest

Banjaja odlazi iz Dukatija posle osam sezona, tokom kojih je dva puta osvojio titulu u Moto GP šampionatu.

On je zabeležio 31 pobedu, najviše od svih vozača u istoriji Dukatija, kao i 62 podijuma i 28 pol pozicija sa ovim timom.

Italijan je trenutno sedmi u generalnom poretku Moto GP šampionata.

Moto GP šampionat nastavlja se narednog vikenda trkom za Veliku nagradu Holandije.

Ne propustiteOstali sportoviPREDSTAVLJENA MONOGRAFIJA BEOGRADSKOG SPORTA: Nikola Penić: Beograd je grad šampiona i velikih sportskih priča!
Monografija beogradskog sporta
Ostali sportoviDRUŽENJE, ZABAVA, UČENJE NOVIH VEŠTINA I DEČIJI OSMESI: Besplatan Letnji sportsko-edukativni kamp Čukarica okupio više od 300 mališana!
Čukarica kamp naslovnaaa.jpg
Ostali sportoviSLAVNI SPORTISTA NEGIRA OPTUŽBE ZA POSEDOVANJE DROGE: Bode Miler uhapšen zbog posedovanja psihodeličnih pečuraka
Bode Miler
Ostali sportoviBRATSKI DUEL U BEOGRADU: Ragbi klub Partizan ugostio reprezentaciju Rusije
Ragbi klub Partizan

Bonus video:

00:15
Mark Markes, Moto GP Izvor: Društvene mreže