Italijanski motociklista Frančesko Banjaja na kraju sezone će napustiti Dukati, potvrdio je danas taj tim.
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VELIKA PROMENA U MOTO GP-U! Slavni motociklista doneo tešku odluku
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Banjaja odlazi iz Dukatija posle osam sezona, tokom kojih je dva puta osvojio titulu u Moto GP šampionatu.
On je zabeležio 31 pobedu, najviše od svih vozača u istoriji Dukatija, kao i 62 podijuma i 28 pol pozicija sa ovim timom.
Italijan je trenutno sedmi u generalnom poretku Moto GP šampionata.
Moto GP šampionat nastavlja se narednog vikenda trkom za Veliku nagradu Holandije.
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