Slušaj vest

Pokrajinsko prvenstvo osoba sa invaliditetom Vojvodine u atletici održano je u Novom Sadu, na terenu FK Kabel.

Pokrajinsko prvenstvo osoba sa invaliditetom Vojvodine u atletici
Foto: Privatna arhiva

Na takmičenju je učestvovalo deset opštinskih organizacija sa 40 takmičara - članica Sportskog saveza invalida Vojvodine, i to Novi Sad, Kula, Zrenjanin, Srbobran, Subotica, Kikinda, Bela Crkva, Inđija, Stara Pazova i Bačka Palanka.

Pokrajinsko prvenstvo osoba sa invaliditetom Vojvodine u atletici
Foto: Privatna arhiva

Kada je reč o bacanju kugle prvo mesto u različitim kategorijama osvojili su Mane Lukić, Ivan Šibul, Marko Kovač, Dušan Širka i Snežana Brkić.

U takmičenju bacanje diska prvo mesto u različitim kategorijima osvojili su Mane Lukić, Ivan Šibul, Dalibor Radulović, Zlatko Grubački i Snežana Brkić.

Pokrajinsko prvenstvo osoba sa invaliditetom Vojvodine u atletici
Foto: Privatna arhiva

U disciplini bacanje koplja takođe je bilo veoma uspešnih takmičara, pa su tako prvo mesto u različitim kategorijama zauzeli Mane Lukić, Ivan Šibul, Dalibor Radulović, Marko Kovač i Snežana Brkić.

Pokrajinsko prvenstvo osoba sa invaliditetom Vojvodine u atletici
Foto: Privatna arhiva

Takmičenje su podržali Ministasrtvo za rad, zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja kao i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, a sve to u organizaciji Sportskog saveza invalida Vojvodine.

Ne propustiteOstali sportoviSRBIJA IZGUBILA OD JAPANA! Slabo izdanje naših odbojkaša u Orleanu
Odbojkaši Srbije
Ostali sportoviVELIKA PROMENA U MOTO GP-U! Slavni motociklista doneo tešku odluku
Frančesko Banjaja
Ostali sportoviPREDSTAVLJENA MONOGRAFIJA BEOGRADSKOG SPORTA: Nikola Penić: Beograd je grad šampiona i velikih sportskih priča!
Monografija beogradskog sporta
Ostali sportoviDRUŽENJE, ZABAVA, UČENJE NOVIH VEŠTINA I DEČIJI OSMESI: Besplatan Letnji sportsko-edukativni kamp Čukarica okupio više od 300 mališana!
Čukarica kamp naslovnaaa.jpg

Bonus video:

00:27
Pobednički skok Angeline Topić Izvor: Kurir