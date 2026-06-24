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Topićeva je preskočila 1,95 metara i tako podelila drugu poziciju sa Australijankom Elenor Paterson, koja je ostvarila isti rezultat.

1/8 Vidi galeriju Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Pobedu je odnela olimpijska šampionka i svetska rekorderka Jaroslava Mahučih, koja je preskočila 1,97 metara.

Srpska reprezentativka je takmičenje započela na visini od 1,85 metara, a potom je iz prvog pokušaja uspešno savladala i 1,90 i 1,93 metra. Letvicu na 1,95 metara preskočila je iz drugog pokušaja, dok je 1,97 metara savladala iz trećeg.

Nakon toga nije pokušavala na visini od 1,99 metara, već je odmah prešla na 2,01 metar, ali nije uspela da preskoči tu visinu ni posle tri pokušaja.

Još jedan zapažen nastup u Zagrebu potvrdio je dobru formu srpske skakačice uvis, koja tokom cele sezone beleži vrhunske rezultate na međunarodnoj sceni.