Angelina Topić sjajna srpska atletičarka pobedila je na Memorijalu "Boris Hanžeković" u Zagrebu, čuvenom mitingu koji se održava po 76. put.
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ANGELINA TOPIĆ OSVOJILA HRVATSKU: Srpska heroina trijumfovala na čuvenom mitingu u Zagrebu!
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Ona je sa preskočenih 1.94 ostavila konkurenciju iza i upisala prvo slavlje u letnjoj sezoni.
Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia
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Nakon što je zauzela treće mesto na Dijamantskoj ligi u Rabatu, odnosno drugo u nadmetanju u Atini, sada se popela na prvo mesto. Topićeva je iz trećeg pokušaja preskočila pobedničku visinu.
Prethodno je obarala po jednom i visine od 1.84 i 1.90, iz prve letela preko 1.80, 1.87 i 1.92, a na kraju i tri puta rušila na 1.97 metara.
Drugo mesto zauzela je Lamara Distan iz Jamajke sa preskočenih 1.92, dok je Italijanka Idea Peroni stala na visini od 1.90.
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