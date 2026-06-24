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 Ona je sa preskočenih 1.94 ostavila konkurenciju iza i upisala prvo slavlje u letnjoj sezoni.

Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Nakon što je zauzela treće mesto na Dijamantskoj ligi u Rabatu, odnosno drugo u nadmetanju u Atini, sada se popela na prvo mesto. Topićeva je iz trećeg pokušaja preskočila pobedničku visinu.

Prethodno je obarala po jednom i visine od 1.84 i 1.90, iz prve letela preko 1.80, 1.87 i 1.92, a na kraju i tri puta rušila na 1.97 metara.

Drugo mesto zauzela je Lamara Distan iz Jamajke sa preskočenih 1.92, dok je Italijanka Idea Peroni stala na visini od 1.90.

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