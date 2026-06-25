Slušaj vest

Janik Daines je pre gotovo 13 godine bio pilot helikoptera kojim je spasilačka ekipa stigla do Mihaela Šumahera nakon stravične nesreće koju je imao na skijanju, a zatim legendarnog sportistu prebacio u bolnicu.

Nakon više od 12 godina od nesreće Daines se oglasio i prisetio događaja koji nikada neće zaboraviti.

"Spasilac je iskočio iz helikoptera s doktorom i rekao mi: 'Idemo kod Šumahera!'. U početku sam mislio da se šali, ali kad nam je komandant naredio da sklonimo mikrofone i GoPro kamere, a ujedno i da se zabrani novinarima da nas prate, shvatio sam da je to istina", rekao je Daines za francuski "Ekip".

1/30 Vidi galeriju Mihael Šumaher Foto: MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia, ROLAND WEIHRAUCH / AFP / Profimedia, A3397 Gero Breloer / DPA / Profimedia

Poručio je da je pokušao da razmišlja kao da nije reč o planetarno popularnoj osobi.

"Podsvesno, pritisak je bio tu jer sam znao da je obožavan kao Bog, ali za mene je on bio samo još jedna teško povređena osoba".

Šumaher je stavljen u indukovanu komu, a u bolnici je proveo šest meseci.

Pilot je opisao trenutak kada je prvi put ponovo došao u bolnicu.

"Nekoliko dana nakon nesreće vratio sam se u bolnicu kako bih prevezao još jednu povređenu osobu. Ono što sam video me je šokiralo: bilo je toliko autobusa, crvenih zastava i ljudi, pa je sve bilo pretvoreno u stazu Formule 1. Bilo je neverovatno", poručio je Daines.

Bonus video: