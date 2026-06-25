JEZIVE SCENE SA STADIONA U TOKU RAZORNOG ZEMLJOTRESA U VENECUELI! Odjednom se sve zatreslo, navijači se uspaničili, igrači pobegli do centra...
U ovoj zemlji je odmah proglašeno vanredno stanje. Dva razorna zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera pogodila su Venecuelu u razmaku od nepunog minuta, a potom se osetilo još više od 20 naknadnih potresa.
Prve informacije su donele lošu vest da je najmanje 32 osobe izgubilo život, a da je više od 700 povređeno. Međutim, prognoze su katastrofalne i govore da bi moglo da bude na hiljade, čak i na desetine hiljada žrtava.
Snimak sa stadiona u Venecueli u toku jedne bejzbol utakmice govori o tome koliko su udari bili snažni.
U jednom trenutku je sve bilo normalno, a onda odjednom...
Panika na tribinama i na terenu. Sve je krenulo da se trese pogotovo konstrukcija krova. Navijači su se uspaničili, a igrači potrčali prema centru terena kako bi se sklonili od zidova i krova.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Bonus video: