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U ovoj zemlji je odmah proglašeno vanredno stanje. Dva razorna zemljotresa od 7,2 i 7,5 Rihtera pogodila su Venecuelu u razmaku od nepunog minuta, a potom se osetilo još više od 20 naknadnih potresa.

Prve informacije su donele lošu vest da je najmanje 32 osobe izgubilo život, a da je više od 700 povređeno. Međutim, prognoze su katastrofalne i govore da bi moglo da bude na hiljade, čak i na desetine hiljada žrtava.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

Snimak sa stadiona u Venecueli u toku jedne bejzbol utakmice govori o tome koliko su udari bili snažni.

U jednom trenutku je sve bilo normalno, a onda odjednom...

Panika na tribinama i na terenu. Sve je krenulo da se trese pogotovo konstrukcija krova. Navijači su se uspaničili, a igrači potrčali prema centru terena kako bi se sklonili od zidova i krova.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Bonus video: