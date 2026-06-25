PROJEKAT KAKAV SRPSKI SPORT NE PAMTI! Biće 20.000 na mečevima srpskih boksera u Areni, spremaju se spektakli o kojima će se pričati...
Profesionalni boks u Srbiji iz dana u dan džinovskim koracima ide napred! Nova stranica otvorena je potpisivanjem ugovora između tri velika domaća bokserska imena - Veljka Ražnatovića, Sare Ćirković i Jovana Nikolića i organizacije Balkan Boxing.
Predsednik Bokserskog saveza Srbije, Nenad Borovčanin, ističe da je ideja Balkan Boxinga da bokserima pruži maksimalne uslove za razvoj, bez bilo kakvih ograničenja ili obaveza koje bi ih sputavale u karijeri. Kako kaže, organizacija ne funkcioniše po modelu u kojem uzima procente od sportista, već je fokus isključivo na njihovom napretku i rezultatima.
- Mi sve dajemo za boksere. U našim ugovorima nema procenata niti bilo kakvih ograničenja. U svakom trenutku svi su slobodni. Najvažnije je da Srbiju predstavljaju dostojanstveno, da učine ponosnim naš narod, da ostvare nešto veliko u karijeri i da po njenom završetku mogu dostojanstveno da žive - rekao je Borovčanin.
Govoreći o spoju olimpijskog i profesionalnog boksa, Borovčanin naglašava da cilj nije odvajanje sportista od reprezentativnog sistema, već upravo suprotno - njihovo zadržavanje u okruženju koje donosi kontinuitet razvoja i vrhunske rezultate.
- Na ovaj način čuvamo naše boksere. Svetski trend je da sportisti paralelno grade karijere u olimpijskom i profesionalnom boksu. Tako je u Rusiji, Americi, Engleskoj i drugim velikim boksačkim zemljama. Važno je da naši bokseri ostanu u sistemu srpskog boksa, a da istovremeno dobiju priliku da grade profesionalnu karijeru. To je ono što smo im omogućili - objasnio je Borovčanin.
Još jedna stvar je bila nekada san - da srpski bokser dobije 100.000 evra za meč! I to je sada moguće. Ne samo moguće, nego će se i dogoditi.
- U tome ne vidim ništa nenormalno. Kada pogledate koliko su plaćeni fudbaleri i košarkaši u Srbiji, pa čak i stranci koji dolaze u naše klubove, te sume su mnogo veće. Bokser se za jednu borbu priprema mesecima, često za meč karijere, i mislim da ni ovakve nagrade nisu prevelike. Za mene je ovo povratak boksa tamo gde mu je mesto, jer je reč o najtežem sportu na svetu - zaključio je Borovčanin.
Posebno je istakao podršku države i privrede, za koju smatra da je jedan od ključnih razloga velikog uspona srpskog boksa u prethodnim godinama.
- Imamo ogromnu podršku države, pre svega predsednika Aleksandra Vučića, kao i velikog broja privrednika koji vole boks i pomažu njegov razvoj. Zahvaljujući jakoj Srbiji, danas možemo da imamo i jak srpski boks - poručio je Borovčanin.
Dvojica srpskih boksera i puna Arena - 20.000 ljudi. Događaj meseca. Možda je to nekad bio san, ali sada...
- Sada je to realno! Očekujem da će već naredne godine meč Memić - Nikolić za titulu prvaka Evrope u profesionalnom boksu izazvati nezapamćeno interesovanje. Biće sigurno puna Arena u to nemojte da imate sumnje. Takođe, siguran sam i da će Sara Ćirković privlačiti ogromnu pažnju, kao i Veljko Ražnatović, koji već ima 19 profesionalnih mečeva bez poraza i izuzetno je popularan. Tu su i ostali momci iz sistema, poput Rastka Simića, za kojeg će se tek čuti, Marka Pižurice, kao i novi klinci koji dolaze - rekao je Borovčanin.