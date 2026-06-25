Još jedna stvar je bila nekada san - da srpski bokser dobije 100.000 evra za meč! I to je sada moguće. Ne samo moguće, nego će se i dogoditi.

- U tome ne vidim ništa nenormalno. Kada pogledate koliko su plaćeni fudbaleri i košarkaši u Srbiji, pa čak i stranci koji dolaze u naše klubove, te sume su mnogo veće. Bokser se za jednu borbu priprema mesecima, često za meč karijere, i mislim da ni ovakve nagrade nisu prevelike. Za mene je ovo povratak boksa tamo gde mu je mesto, jer je reč o najtežem sportu na svetu - zaključio je Borovčanin.