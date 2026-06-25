Slušaj vest

Balkan Boxing je dobio veliko pojačanje, jer je jedan od najboljih srpskih boksera, Veljko Ražnatović, potpisao ugovor sa ovom promocijom profesionalnog boksa.

Uz njega, nove ugovore su potpisali i naši veliki šampioni koji su od ranije lica Balkan Boxinga, Sara Ćirković i Jovan Nikolić.

Ugovori su potpisani u prostorijama Arena Channels Group, a pored Sare, Veljka i Jovana, medijima su se obratili i predsednik Bokserskog saveza Srbije, Nenad Borovčanin, kao i predstavnik Arena Channels Group, Nenad Padori.

Nenad Padori je istakaoistakao da ovi ugovori donose bolju promociju boksa u Srbiji i regionu.

“Želim da se obratim svim ljubiteljima borilačkog sporta, sportskoj zajednici i da jasno kažem i iznesem da ovaj sporazum koji potpisujemo ovde nije samo administrativni akt, nije samo akt koji donosi teret i obaveze sportistima, već isključivo je plod zajedničke volje i onoga što Bokserski savez Srbije i Arena Channels Group rade već nekoliko godina sa jasnim ciljem, a to je snažnija promocija boksa u regionu, razvoj sporta uopšteno i stvaranje zdravih šansi i prilika za naše sportiste. Svedoci smo da Bokserski savez i Arena Channels Group sarađuju već duži niz godina na promociji naše plemenite veštine. Ovaj sporazum koji danas potpisujemo će pored promocije i poboljšavanja naše boks scene doneti da naše sale budu pune, mnogo legendarnih borbi i trenutaka za pamćenje. Nadamo se da će svi sportisti podariti trenutke koje pamte mlađe generacije, pa da naša deca na ovim prostorima pronađu put u plemenitim veštinama i ostvare snove na velikoj sceni. Zahvalio bih se sportistima, i direktoru Arena Channels Group, Nebojši Žugiću, on voli da kaže da je Balkan Boxing krenuo i neće se zaustaviti”.

Foto: BSS

Nenad Borovčanin nije krio zadovoljstvo zbog potpisivanja novih ugovora i naglasio je da je cilj da u naredne dve godine u Beogradskoj Areni gledamo meč za titulu prvaka sveta nekoga od srpskih boksera.

“Želim da vas pozdravim i da se zahvalim medijima što nas uvek pratite i afirmišete bokserski sport, da se zahvalim Arena Channels Group direktoru Nebojši Žugiću što već sedam godina partnerski razvijamo i radimo sve projekte veoma uspešno. Kao što je rekao on sam - Balkan Boxing je krenuo i nema zaustavljanja. Bokserski savez kao krovna organizacija se trudi da u svim segmentima priredi uslove za razvoj boksa, preko nacionalnih selekcija i evo sada, novi segment je profesionalni boks, u saradnji sa Asocijacijom profesionalnog boksa i našim prijateljem Lukom Popovićem i njegovom sestrom Lenom, koji su naši partneri. Važno je da istaknem da su svi bokseri sa kojima radimo prošli težak period, naročito u ringu kroz olimpijski boks i oni su danas sa nama - Sara Ćirković, Veljko Ražnatović i Joca Nikolić, koji su napravili rezultate i osvojili medalje na svetskim šampionatima i ja ih vidim na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. Godine” – ističe Borovčanin I nastavlja:

“Paralelno sa tim njihove profesionalne karijere moraju imati bolju podršku i samim tim ovo što ćemo potpisati sa njima nije klasičan ugovor. Ne postoje procenti, nešto što njih zarobljava i drži u savremenoj sportskoj obligaciji, nego ako dobiju bolju ponudu na svetu mogu da odu bez nadoknade. Do tada ćemo im pružiti uslove da na profesionalnim revijama imaju sjajne mečeve, da mogu da napreduju na listama i organizovaćemo borbe za titulu. Ono što jeste naš glavni cilj, trudićemo se da u Srbiji organizujemo meč za profesionalnog prvaka sveta u boksu i ja sam siguran i verujem da naši bokseri i bokserke mogu da dođu do pojasa šampiona sveta, baš onakvih kakvi se osvajaju u Rijadu, Moksvi, Londonu, Las Vegasu... Danas su sa nama Veljko, Sara, Joca, u planu su potpisivanja sa Rastkom Simićem, Almirom Memićem, Markom Prižuricon i tako dalje. Sa svima koji žele da profesionalno boksuju pred svojom publikom, da imaju svoje mečeve i da ne razmišljaju o budućnosti i svojim karijerama.

Veliki projekat Foto: BSS

- Što se tiče planova i titula, sa nama su sada Veljko, Sara i Joca. Nedostaju nam, rekao sam, Memić koji je rival Joci Nikoliću, kao i Rastko Simić. U perspektivi svako može do titule, a najbliži su oni koji su na stolu. Sara je prva na rang listi olimpijskog boksa, a u profesionalnom je mislim na 13. mestu. Najviše bih voleo da osvoji olimpijsko zlato, pa da boksuje za titulu profesionalnog prvaka sveta. Što se tiče Veljka, fale mu jedan-dva meča za rejting i onda borbu za titulu prvaka Evrope, možda WBC, WBO ili IBF i odmah posle toga, jedne ili dve odbrane, napad na titulu profesionalnog prvaka sveta. Što se tiče Joce, sledeće godine slede kvalifikacije za Olimpijske igre, a nakon toga Memić ima meč za prvaka Evrope u 12 rundi i automatski, ko pobedi u tom meču, biće izazivač za šampiona i prvaka sveta. Kroz dve godine će Beogradska arena biti domaćin meča za prvaka sveta. Ja bih voleo da tu ne bude samo jedan pojas, već da bude nekoliko na stolu, zašto da ne, da svo troje boksuju za titulu profesionalnog prvaka sveta. Naši bokseri i bokserke imaju kvalitet i na nama je da te uslove obezbedimo, ne sumnjajte da će Srbija imati šampione i u profesionalnom boksu”.

Otkrio je Borovčanin da će Veljko Ražnatović prvu borbu u okviru Balkan Boxing-a imati 29. avgusta u Ložionici.

“Krajem avgusta, 29. avgusta u Ložionici u Beogradu na vodi će biti meč Veljka Ražnatovića. Novo lice Srbije i Beograda, moderna Srbija, ali i prilika da prikažemo novo, moderno lice srpskog boksa i šta znači da Srbi boksuju, da ceo svet gleda zahvaljujući Arena Channels Groupi i zahvaljujući našim bokserima. Zvornik čeka Saru, mislim da su se prošle godine okupili svi sa obe strane Drine, to je nekako bio simbol zajedništva. Nekako je bilo kao da je popijemo da nas ne razdvaja”.

Dotakao se Borovčanin i profesionalne borbe između Jovana Nikolića i Almira Memića, koja se čeka sa velikim nestrpljenjem.

“Uskoro će biti objavljena informacija gde, ceo iznos koji smo dobili za organizaciju tog meča će biti podeljen za Jocu Nikolića i Almira Memića, to je po 100.000 evra, a ostalo ćemo se mi potruditi za organizaciju i ostale borbe u fajt kardu. Uskoro ćete znati gde ikada, mislim da će to biti praznik za sve. Boks je najteži sport na svetu, naša dužnost je da ga postavimo na vrh borilačkih sportova”.

Osvrnuo se Borovčanin i na izjavu Veljka Ražnatovića da se iz Moskve ne vraća bez titule, a otkrio je da su Rusi već počeli da šalju ponude za borbu Veljka Ražnatovića za pojas.

“Dopunio bih Veljkovu izjavu kada je rekao da se ne vraća u Srbiju iz Moskve bez titule, međutim Rusi su zvali i počeli da šalju ponude, to će nam biti izazov, a neće biti lako od Rusa oteti pojas ili osvojiti ga tamo. To će biti najveća prepreka posle meča u Ložionici, meč za titulu prvaka u Rusiji, glupo je da odbijemo takve izazove. Za Saru smo postavili cilj olimpijsko zlato, ali i ostali mogu da obećaju da će napasti zlato i da će učiniti Srbiju ponosnom medaljama”.

Veljko Ražnatović je istakao da mu je čast što je potpisao ugovore u društvu Sare Ćirković i Jovana Nikolića i otkrio je da mu je plan da do kraja godine ima dve ili tri profesionalne borbe na Balkan Boxing događajima.

“Velika mi je čast da sam izabran pored Sare i Jovana da budem ovde danas. Opravdaću to tako što ćemo, nadam se, uzeti titulu i vratiti se u Srbiju da je branimo, da dovedemo svetski boks u Srbiju, da mogu svi naši sunarodnici i komšije da gledaju boks na najvišem nivou u najboljoj mogućoj organizaciji preko Balkan Boxinga i Arene. Moj je plan, nadam se, ako Bog da, da me gledate kroz konopce dva do tri puta ove godine na revijama Balkan Boxinga uživo na Areni. Da li će to biti borba za titulu ili ne, ne znam, ali jedno od ta dva će biti”.

Osvrnuo se Veljko Ražnatović i na to kako je bilo u ulozi komentatora za Balkan Boxing 8.

“Definitivno je teže u ringu, ali i vi radite lep posao, postoji više načina da se radi vaš posao, nadam se da se nisam obrukao, nadam se da sam se dobro snašao i da ćemo se ponovo videti” - rekao je Veljko Ražnatović.

Najbolja srpska bokserka, Sara Ćirković, istakla je da joj je ova godina isplanirana i da su glavni cilj Mediteranske igre. Evropsko prvenstvo i Svetski kup.

“Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovde i veliko je zadovljstvo što nas Arena prati pre svega u olimpijskom, a evo sada i u profesionalnom boksu. Sigurno je da će ovo biti prilika za mlade sportiste, da će doneti dodatnoj popularizaciji boksa. Iskreno ne znam za moj plan u profesionalnom boksu, a što se tiče olimpijskog, imaćemo Mediteranske igre i Evropsko prvenstvo, kao i Svetski kup. Ova godina je svakako već isplanirana” - poručila je Sara Ćirković.

Jovan Nikolić je takođe istakao da mu je velika želja da predstavlja Srbiju na Olimpijskim igrama, a nije krio zadovoljstvo zbog najavljenog spektakla i profesionalne borbe protiv Almira Memića.

“Stvarno mi je drago što mogu da kažem da boks nije bio dugo godina na ovakvom nivou. Drago mi je što nam Nenad Borovčanin omogućava da kroz profesionalni boks i Balkan Boxing uz ljude koji su tu i koji pomažu oko cele priče, što je to sada zamislivo i što možemo da ostvarimo velike rezultate, što se nadamo da će se ostvariti. Želim da se ostvarim u nekoliko segmenata amaterskog boksa, da uzmem svetsku medalju, da se posvetim olimpijskom boksu i da tamo osvojim medalju. Mislim i verujem da to stvarno mogu da uradim, pa kuda nas put odvede” - rekao je Jovan Nikolića, a zatim se osvrnuo na Almira Memića, svog velikog sportskog rivala u ringu.

“Nismo se čuli, samo se preko mreža. Mi nismo mogli da zamislimo da ćemo raditi za tako neku titulu, ovako mladi, posebno za prvaka sveta. Posebno mi je drago što je tako i hvala ljudima što nam omogućavaju sve to” - zaključio je Jovan Nikolić.