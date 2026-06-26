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Partizan se u Ligu šampiona vraća nakon 13 godina, a pored crno-belih u četvrtom šeširu se nalaze danski Orhus, skopski Vardar, Celje Pivovarna Laško, švajcarski Krins i švedski Kristijanstad.

To znači da Partizan neće moći da igra sa nabrojanim timovima, a za protivnike će imati timove iz prva tri šešira.

U prvom šeširu se nalazi aktuelni evropski prvak Barselona, danski Olborg, Nant, Magdeburg, mađarski Vesprem i Sporting iz Lisabona.

U drugom šeširu smeštena su po dva francuska kluba (Pari Sen Žermen i Monpelje), dva nemačka kluba (Fikse Berlin, Melsungen), kao i Pik Segedin i poljski tim Industrija Kjelce.

1/9 Vidi galeriju RK Partizan predstavio tim za sezonu 2025/26 Foto: Dusan Milenkovic

Treći šešir predvodi Zagreb, a tu su i danski GOG, norveški Kolštad, Visla Plok iz Poljske, Porto i Dinamo Bukurešt.

Prema novom formatu mušku Ligu šampiona igraće 24 tima podeljenih u šest grupa po četiri ekipe.

Žreb za grupnu fazu Lige šampiona zakazan je za petak, 26. jun u 11.00 u Beču.