CRNO-BELI U POSLEDNJEM ŠEŠIRU PRED ŽREB ZA LIGU ŠAMPIONA! Partizan posle 13 godina u elitnom takmičenju, evo kako izgledaju šeširi!
Partizan se u Ligu šampiona vraća nakon 13 godina, a pored crno-belih u četvrtom šeširu se nalaze danski Orhus, skopski Vardar, Celje Pivovarna Laško, švajcarski Krins i švedski Kristijanstad.
To znači da Partizan neće moći da igra sa nabrojanim timovima, a za protivnike će imati timove iz prva tri šešira.
U prvom šeširu se nalazi aktuelni evropski prvak Barselona, danski Olborg, Nant, Magdeburg, mađarski Vesprem i Sporting iz Lisabona.
U drugom šeširu smeštena su po dva francuska kluba (Pari Sen Žermen i Monpelje), dva nemačka kluba (Fikse Berlin, Melsungen), kao i Pik Segedin i poljski tim Industrija Kjelce.
Treći šešir predvodi Zagreb, a tu su i danski GOG, norveški Kolštad, Visla Plok iz Poljske, Porto i Dinamo Bukurešt.
Prema novom formatu mušku Ligu šampiona igraće 24 tima podeljenih u šest grupa po četiri ekipe.
Žreb za grupnu fazu Lige šampiona zakazan je za petak, 26. jun u 11.00 u Beču.