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RK Partizan dobio je protivnike u Ligi šampiona.

Crno-beli će igrati u grupi sa Vespremom, Fukseom iz Berlina i Portom i čeka ih veoma težak zadatak u eliti u koju su se plasirali posle 13 godina.

1/14 Vidi galeriju Pripreme RK Partizan Foto: Maja Nastić

Rukometaši Partizana bili su smešteni u poslednji, četvrti šešir pred žreb grupne faze Lige šampiona tako da je bilo jasno da će dobiti teške protivnike, ali su se crno-beli nadali da će bar jedan biti iz kategorije lakših.

Ipak, to se nije desilo, a koliko Partizan može ostaje da se vidi...

Plasman u Top 12 fazu izboriće po dve najbolje ekipe iz svih šest kola, dok će ostalih 12 da se uključe u Ligu Evrope. Prva faza, odnosno prvih šest utakmica elitnog evropskog takmičenja, igraće se od 9. septembra do 29. oktobra.

Crno-beli će svoje mečeve na domaćem terenu igrati u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Evo i svih grupa Lige šampiona u rukometu za narednu sezonu:

GRUPA A: Vesprem, Fihse Berlin, Porto, Partizan.

GRUPA B: Nant, Melsungen, Visla Plock, Vardar.

GRUPA C: Olborg, Pari Sen Žermen, Zagreb, Celje.

GRUPA D: Sporting Lisabon, PIK Seged, GOG Gudme, Kristijanštad.

GRUPA E: Barselona, Monpelje, Dinamo Bukurešt, Orhus.

GRUPA F: Magdeburg, Kjelce, Kolstad, Kriens Lucern.

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