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SRBIJA PROTIV MAĐARSKE NA STARTU SVETSKOG PRVENSTVA

Vaterpolo reprezentacija Srbije (igrači do 18 godina) otputovala je u Rio Major (Portugal), gde će se takmičiti na Prvenstvu sveta (World Aquatics Men’s U18 Water Polo Championships 2026).

Na ovogodišnji šampionat se kvalifikovalo 20 reprezentacija koje će biti podeljene u dve divizije. Osam najbolje rangiranih zemalja na Svetskoj rang listi u vaterpolu za muškarce do 18 godina — Španija, Mađarska, Kina, Crna Gora, Sjedinjene Američke Države, Hrvatska, Italija i Srbija — svrstane su u Diviziju 1, popunjavajući grupe A i B sa po četiri tima. Preostalih 12 kvalifikovanih zemalja čini Diviziju 2, raspoređenu u grupe od C do F, sa po tri tima u svakoj grupi.

Srbija će se u prvoj fazi takmičiti u grupi A sa reprezentacijama Hrvatske, Mađarske i Crne Gore. Prvi utakmicu na turniru izabranici selektora Miloša Sakovića igrae u subotu od 19 sati protiv reprezentacije Mađarske

Mađarska je osvojila poslednje dve krune i bila je na podijumu na svakom izdanju prventva, osvojivši tri zlata, jedno srebro i dve bronzane medalje. Srbija je poražena od Mađarske u finalu prethodnog šampionata koje je održano 2024. godine, a naši mladići su u prošlosti osvojili još jednu srebrnu medalju u ovoj uzrasnoj kategoriji.

Mlada reprezentacija Srbije na Prvenstvu sveta će nastupiti u sledećem sastavu:

Mateja Kosanović, Partizan ⁠Luka Vojinović, Šabac ⁠Strahinja Nešković, Partizan ⁠Luka Drobnjaković, Vojvodina ⁠Nikola Bistrović, Partizan ⁠Milan Zelić, Vojvodina ⁠Uroš Rahpejma, Partizan ⁠Vuk Vasiljević, Partizan ⁠Nikola Pavlović, Šabac ⁠Pavle Papić, Partizan ⁠Uroš Munćan, NBG ⁠Nemanja Ðorðević, Radnički ⁠Mihailo Gošić, Šabac ⁠Ivan Peleš, NBG ⁠Maksim Krečković, Šabac

Selektor: Miloš Saković

Stručni štab: Panić Uglješa, Nikola Milosavljević, Petar Boščanin, Miloš Saković, Dr.Miodrag Nastić

Prvenstvo će se održati u sportskom centru Rio Major. Objekat ima dva zatvorena bazena — jedan od 25 metara i jedan od 50 metara — i dobio je nagradu MOK/IAKS, svrstavajući ga među najbolje sportske komplekse na svetu.

U protekle dve nedelje reprezentacija U18 odigrala je više zvaničnih utakmica u sklopu priprema za predstojeće svetsko prvenstvo u Portugalu: Srbija-Rusija 18:19, Srbija- Rusija 24:13, Srbija-Hrvatska 13:10, Srbija-Grčka 11:8, Srbija-Rusija 16:13, Srbija-Nemačka 22:8, Srbija-Mađarska 20:12, Srbija-Turska 19:5.

Miloš Saković, selektor Srbije: "Smatram da su nam ove utakmice pomogle da se što bolje pripremimo za takmičenje. Ako izostavimo prvu utakmicu, mogu da kažem da sam zadovoljan sa prikazanom igrom i zalaganjem igrača. Pripremne utakmice nisu krajnje merilo ali su dobri pokazatelji kako smo trenirali i svakom pobedom stičemo više samopouzdanja. Nevezano za njih moramo oprezno da pristupimo svakom protivniku na SP u Portugalu. Ciljevi su uvek jasni i naše je sada da ih ostvarimo".