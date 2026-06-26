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Antoneli je na stazi Red Bul Ring u Špilbergu ostvario rezultat od 1:07,796 minuta.

1/6 Vidi galeriju Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Drugi je bio njegov timski kolega Džordž Rasel sa 0,040 sekundi zaostatka, a treće mesto zauzeo je Oskar Pjastri iz Meklarena sa 0,117 sekundi zaostatka.

Četvorostruki svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula bio je četvrti, a sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Ferarija peti.

Vozač Rejsing Bulsa Arvid Lindblad zauzeo je peto šesto mesto, aktuelni svetski prvak Lando Noris iz Meklarena sedmo, a Franko Kolapinto iz Alpina osmo.

Za Ferari je prvi trening vozio i Dino Beganović i zauzeo je deveto mesto, dok je 10. bio Oliver Berman iz Hasa.

Trening je prekinut minut pre kraja pošto se Kadilak Serihija Peresa zaustavio na stazi.

Drugi trening počinje od 17 časova, a treći je na programu u subotu od 12.30.

Kvalifikacije se voze u subotu od 16 časova, a trka za Veliku nagradu Austrije u nedelju od 15 časova.