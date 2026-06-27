Slušaj vest

Najdugovečniji i najznačajniji rvački turnir u Srbiji - Memorijal Ljubomir Ivanović Gedža održaće se u subotu 27. juna u Mladenovcu 39. put. U sportskoj hali koja nosi ime našeg najistaknutijeg rvačkog trenera, na strunjačama će se naći takmičari iz osam zemalja: Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Crne Gore, Brazila, Bosne i Hercegovine i Srbije.

1/61 Vidi galeriju Rvanje Foto: Rvački savez Srbije, Privatna Arhiva

"O značaju ovog turnira u međunarodnim okvirima najbolje svedoči podatak da je uvršten u zvanični kalendar Svetske rvačke federacije. Ono što je naš plan jeste da konkurišemo da Memorijal Ljubomir Ivanović Gedža dobije status turnira iz renking serije", rekao je Aleksandar Pitulić, potpredsednik Rvačkog saveza Beograda i član Organizacionog odbora turnira.

"Veliku zahvalnost za pomoć u organizaciji turnira dugujemo Ministarstvu sporta, Gradu Beogradu i Gradskoj Opštini Mladenovac, koji su pokrovitelji", konstatovao je Pitulić i potom dodao:

"Ovim turnirom na najbolji način sećamo se lika i dela našeg najistaknutijeg trenera i selektora koji je svojim predanim radom doprineo osvajanju preko 120 svetskih, evropskih i olimpijskih medalja. Promoter turnira je olimpijski šampion Davor Štefanek, a kao i svake godine, dodeliće se priznanja za najboljeg domaćeg i stranog rvača, kao i najboljem sudiji".

Rvačka reprezentacija Srbije nalazi se u početnoj fazi priprema za dva velika takmičenja koja joj predstoje - Mediteranske igre u avgustu i Svetsko prvenstvo u oktobru, pa će ovaj turnir poslužiti kao dobra provera.

"Do pre nekoliko dana trenirali smo u Kanjiži, gde smo odradili bazične pripreme. Šansu na ovom turniru dobiće uglavnom naši mlađi reprezentativci, kojima će ovi mečevi poslužiti za sticanje dragocenog iskustva. Nakon učešća na ovom turniru, sledi nam selidba u Košutnjak, gde ćemo nastaviti sa pripremama, a prvi naredni takmičarski izazov biće nam učešće na renking turniru u Mađarskoj od 16. do 19. Jula”, zaključio je trener naše rvačke reprezentacije Vojislav Trajković.