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Srpski atletičari ostvarili su zapažene rezultate na 76. Memorijalu Borisa Hanžekovića, jednom od najjačih atletskih mitinga u Evropi, koji je održan u Zagrebu, preneo je danas Srpski atletski savez.

Najbolji plasman zabeležio je Luka Bošković, koji je osvojio drugo mesto u skoku udalj uz novi lični rekord od 8,23 metra. Do najboljeg rezultata u karijeri stigao je u trećoj seriji, a tokom takmičenja imao je još jedan skok preko granice od osam metara (8,05 m).

1/18 Vidi galeriju Atletika Foto: Roberto Tommasini / Alamy / Alamy / Profimedia, OLIVIER MORIN / AFP / Profimedia, Jarek Praszkiewicz / PAP / Profimedia

Pobedu je odneo Uzbekistanac Anvar Anvarov, koji je postavio nacionalni rekord od 8,29 m, dok je treće mesto zauzeo Jamajčanin Tajaj Gejl sa 8,18 m.

Dobar nastup imala je i Adriana Vilagoš, koja je u bacanju koplja osvojila treće mesto rezultatom 60,04 metra. Najbolji hitac ostvarila je u prvoj seriji, a imala je još dva pokušaja preko 59 metara (59,80 m i 59,22 m), nastavljajući niz stabilnih rezultata u sezoni.

Pobedila je Švajcarkinja Leonie Higli sa 61,14 m, dok je drugo mesto zauzela Amerikanka Madison Viltut sa 60,17 m.

Uspešan nastup imala je i Ivana Španović, koja je u troskoku zauzela četvrto mesto sa 14,25 metara, što je njen najbolji rezultat na otvorenom u karijeri. Dosadašnji lični rekord iznosio je 14,24 m i postavljen je 2022. godine na Balkanskom prvenstvu u Krajovi.

Španović je tokom takmičenja ostvarila seriju skokova preko 14 metara (14,25 m, 14,18 m, 14,03 m i 14,13 m), uz dva prestupa, potvrdivši dobru formu u sezoni u kojoj je fokusirana na troskok.

Pobedila je olimpijska šampionka Tea Lafond iz Dominike rezultatom sezone u svetu od 15,25 m, dok su drugo i treće mesto zauzele Kubanka Lajanis Perez Hernandez (14,74 m) i Italijanka Daria Derkac (14,51 m).