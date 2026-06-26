MEMORIJAL BORIS HANŽEKOVIĆ: Srpski atletičari ostvarili zapažene rezultate u Zagrebu
Srpski atletičari ostvarili su zapažene rezultate na 76. Memorijalu Borisa Hanžekovića, jednom od najjačih atletskih mitinga u Evropi, koji je održan u Zagrebu, preneo je danas Srpski atletski savez.
Najbolji plasman zabeležio je Luka Bošković, koji je osvojio drugo mesto u skoku udalj uz novi lični rekord od 8,23 metra. Do najboljeg rezultata u karijeri stigao je u trećoj seriji, a tokom takmičenja imao je još jedan skok preko granice od osam metara (8,05 m).
Pobedu je odneo Uzbekistanac Anvar Anvarov, koji je postavio nacionalni rekord od 8,29 m, dok je treće mesto zauzeo Jamajčanin Tajaj Gejl sa 8,18 m.
Dobar nastup imala je i Adriana Vilagoš, koja je u bacanju koplja osvojila treće mesto rezultatom 60,04 metra. Najbolji hitac ostvarila je u prvoj seriji, a imala je još dva pokušaja preko 59 metara (59,80 m i 59,22 m), nastavljajući niz stabilnih rezultata u sezoni.
Pobedila je Švajcarkinja Leonie Higli sa 61,14 m, dok je drugo mesto zauzela Amerikanka Madison Viltut sa 60,17 m.
Uspešan nastup imala je i Ivana Španović, koja je u troskoku zauzela četvrto mesto sa 14,25 metara, što je njen najbolji rezultat na otvorenom u karijeri. Dosadašnji lični rekord iznosio je 14,24 m i postavljen je 2022. godine na Balkanskom prvenstvu u Krajovi.
Španović je tokom takmičenja ostvarila seriju skokova preko 14 metara (14,25 m, 14,18 m, 14,03 m i 14,13 m), uz dva prestupa, potvrdivši dobru formu u sezoni u kojoj je fokusirana na troskok.
Pobedila je olimpijska šampionka Tea Lafond iz Dominike rezultatom sezone u svetu od 15,25 m, dok su drugo i treće mesto zauzele Kubanka Lajanis Perez Hernandez (14,74 m) i Italijanka Daria Derkac (14,51 m).