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"Ne pitam Maksa svake sedmice da li će ostati. Maks nam je jasno stavio do znanja da želi da nastavi sa ovom ekipom. Podjednako je jasno da mu je potreban brz automobil da bi bio zadovoljan ekipom", rekao je Mekis, preneo je Skaj.

Poslednjih meseci spekulisalo se da bi Verstapen mogao da pređe u Mercedes, a nedavno su se pojavile glasnije da će preći u Meklaren, posebno posle potvrde da će njegov trkački inženjer Đanpjero Lambijase 2028. godine preći u tim iz Vokinga.

"Uveren sa da Maks želi da vidi konstantan napredak. On veoma dobro zna da se od jedne sekunde zaostatka ne ide do nule začas. Ali želi da vidi taj put ka poboljšanju. Mislim da se samo radi na ukupnom vremenu kruga, ako bismo uspeli da smanjimo zaostatak na nekoliko desetinki, to bi značilo da i dalje imamo zaostatak za konkurencijom i nadamo se da ćemo uskoro biti blizu", naveo je Mekis.

1/17 Vidi galeriju Maks Verstapen Foto: NELSON ALMEIDA / AFP / Profimedia, FLORENT GOODEN / imago sportfotodienst / Profimedia, Xavi Bonilla/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Verstapen ima ugovor sa Red Bulom do kraja 2028. godine, ali ima klauzulu o odlasku koja mu omogućava da pređe u neki drugi tim 2027. godine ukoliko bude van prve dve pozicije u šampionatu na početku letnje pauze u avgustu.

Ove sezone u prvih sedam trka imao je samo jedan plasman na pobedničko postolje i sedmi je u šampionatu sa 60 bodova zaostatka za drugoplasiranim Luisom Hamiltonom iz Ferarija.

Red Bul je uoči nedeljne trke u Austriji unapredio bolid.

"Maks želi brz bolid, uvek je želeo brz bolid. Ima puno poverenje u nas da ćemo se pobrinuti da radimo sve što možemo, kratkoročno i dugoročno, kako bismo osigurali povratak uspesima", naveo je Mekis.

Trka Formule 1 za Veliku nagradu Austrije vozi se u nedelju od 15 časova.