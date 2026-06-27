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Rasel je ostvario vreme od 1:06,113 sekundi i iza sebe ostavio dvojac Ferarija, Šarla Leklera i Luisa Hamiltona. Lekler je bio sporiji za 0,236 sekundi, a Hamilton za 0,295 sekundi.

Četvrto mesto osvojio je drugi vozač Mercedesa i vodeći u generalnom poretku Kimi Antoneli, koji je za klupskim kolegom zaostao za 0,301 sekundu.

1/4 Vidi galeriju Vozač Mercedesa - Džordž Rasel Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, James Moy / Alamy / Profimedia

Do desete pozicije su još i Maks Verstapen u Red Bulu, vozači Meklarena Lando Noris i Oskar Pjastri, drugi vozač Red Bula Isak Hadžar i vozači Rejsing bulsa Lijam Loson i Arvid Lindblad.

Trka za Veliku nagradu Austrije, osma ove sezone, vozi se sutra od 15.00.