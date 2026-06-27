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Kapiten muške odbojkaške reprezentacije Venecuele Vilner Rivas vodi se kao nestao nakon razornog zemljotresa koji je pogodio oblast La Guaira, prenose venecuelanski mediji.

Prema dostupnim informacijama, zgrada u kojoj je Rivas živeo sa suprugom i dvogodišnjim sinom urušila se posle dva snažna potresa, a spasilačke ekipe tragaju za njima, kao i za ostalim stanarima.

La Guaira je jedna od najteže pogođenih oblasti, gde je veliki broj stambenih objekata potpuno uništen. Dodatni problem predstavlja ozbiljno oštećena električna i komunikaciona mreža, zbog čega su spasilačke akcije otežane, a sudbina velikog broja ljudi i dalje je nepoznata.

Za sada nema zvaničnih informacija o sudbini Vilnera Rivasa i njegove porodice.

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