PRVI JAPANAC KOJI JE POBEDIO NA MOTO GP TRCI NAKON 2004. GODINE! Ogura u Holandiji zabeležio ogroman uspeh!
Ogura je ujedno postao prvi Japanac pobednik Moto GP trke nakon 2004. godine, kada je u svojoj domovini slavio Makoto Tamada.
Drugo mesto je zauzeo Ogurin timski kolega Španac Raul Fernandes sa dve sekunde zaostatka, a treća pozicija je pripala vozaču fabričke Aprilije Špancu Horheu Martinu sa tri i po sekunde zaostatka za pobednikom.
Četvrto mesto zauzeo je vozač VR46 tima Fabio di Đanantonio, dok su peti i šesti bili braća Markes - Aleks (Gresini rejsing) i Mark (Dukati).
Trku je obeležio pad vozača Aprilije Marka Becekija u trećem krugu, posle čega je Italijan prevezen u medicinski centar.
U generalnom plasmanu vodi Martin sa 193 boda, Beceki na drugom mestu zaostaje za sedam bodova, dok trećeplasirani Di Đanantonio ima 177 bodova.
Šampionat se nastavlja 12. jula trkom za Veliku nagradu Nemačke.