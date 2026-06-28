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Ogura je ujedno postao prvi Japanac pobednik Moto GP trke nakon 2004. godine, kada je u svojoj domovini slavio Makoto Tamada.

Drugo mesto je zauzeo Ogurin timski kolega Španac Raul Fernandes sa dve sekunde zaostatka, a treća pozicija je pripala vozaču fabričke Aprilije Špancu Horheu Martinu sa tri i po sekunde zaostatka za pobednikom.

Četvrto mesto zauzeo je vozač VR46 tima Fabio di Đanantonio, dok su peti i šesti bili braća Markes - Aleks (Gresini rejsing) i Mark (Dukati).

1/11 Vidi galeriju Moto GP Foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, Printscreen / reddit, ALVARO SANCHEZ / imago sportfotodienst / Profimedia

Trku je obeležio pad vozača Aprilije Marka Becekija u trećem krugu, posle čega je Italijan prevezen u medicinski centar.

U generalnom plasmanu vodi Martin sa 193 boda, Beceki na drugom mestu zaostaje za sedam bodova, dok trećeplasirani Di Đanantonio ima 177 bodova.

Šampionat se nastavlja 12. jula trkom za Veliku nagradu Nemačke.