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Mačković i Pimenov su na prvom takmičenju Svetskog kupa u Sevilji osvojili bronzu, dok je nedavno na takmičenju u Plovdivu u ženskom skifu slavila Jovana Arsić.

"Od srca čestitam Mačkoviću i Pimenovu na osvojenoj srebrnoj medalji, kao i njihovom treneru Nikoli Stojiću na još jednom vrhunskom rezultatu. Ovim nastupom naša posada još jednom je pokazala da pripada samom vrhu svetskog veslanja. Posebno raduje način na koji su izveslali finale – hrabro, taktički zrelo i sa velikim samopouzdanjem. Osvajanje medalja na dva od tri ovogodišnja Svetska kupa potvrđuje da se nalazimo na dobrom putu", rekao je koordinator seniorskih A posada Nebojša Ilić, preneo je Veslački savez Srbije (VSS).

Srpske veslače ove godine očekuju Evropsko prvenstvo u italijanskom Varezeu od 30. jula do 2. avgusta i Svetsko prvenstvo u Amsterdamu od 24. do 30. avgusta.

1/6 Vidi galeriju Martin Mačković, Nikolaj Pimenov, Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja Foto: Privatna arhiva, Bertrand GUAY / AFP / Profimedia

"Verujem da ćemo Martina i Nikolaja uskoro ponovo gledati na pobedničkom postolju, kako na Evropskom prvenstvu u Varezeu, tako i na Svetskom prvenstvu u Amsterdamu. Čestitam i svim trenerima i članovima stručnog tima koji svojim radom doprinose ovakvim rezultatima", dodao je Ilić.

Čestitke na osvojenoj srebrnoj medalji uputio je i predsednik VSS-a Marko Marjanović.

"Gledali smo izuzetno kvalitetnu i neizvesnu finalnu trku u kojoj je naša posada demonstrirala vrhunsku kontrolu, sigurnost i zrelost. Vodili su do samog finiša i još jednom pokazali da pripadaju najužem svetskom vrhu u disciplini muški dubl skul. Srebrna medalja na ovako snažnoj regati predstavlja veliki uspeh, ne samo za ovu posadu već i za srpsko veslanje i srpski sport u celini. Posebno raduje kontinuitet rezultata, jer smo ove godine već osvojili tri medalje na Svetskim kupovima. To nam daje veliko samopouzdanje pred Evropsko i Svetsko prvenstvo, gde s pravom očekujemo nove vrhunske rezultate", zaključio je Marjanović.