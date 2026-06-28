“Za mene je to baš kul. Ja sam tek počinjao da igram na turneji kada je ona imala onaj svoj, pretpostavljam, poslednji ples 2022. godine. Tako da je videti nju ovde ponovo, ovoliko fokusiranu, kako stvarno grize sa 44 godine je impresivno. Ona je očigledno jedna od najvećih ikona u istoriji sporta, ne samo tenisa. Mislim da se na turneji podigla velika prašina oko toga, što je i normalno. Smatram da je to ogromna stvar za naš sport kad god je Serena deo njega!”

Igrali ste puno taj-brejkova. Pretpostavljam da je to na neki način neizbežno na travi. Očigledno je da ne želite da to tako često radite – pa nas interesuje kako biste se fokusirali na poboljšanje igre na riternu pre svega, da biste probali da podignete taj segment i izbegli opasnost i toliki pritisak na Vaše servis gemove?

Da, pa mislim da je tokom protekle dve godine to bio ogroman akcenat u mom radu. Smatram da mi se ritern mnogo poboljšao. I nije stvar samo u riternu; važna su i ona dva udarca odmah nakon riterna. Kao što ste rekli, trava je verovatno najteža podloga za vraćanje servisa. Da budem iskren, igrao sam protiv mnogo zaista dobrih i krupnih servera u poslednjih nekoliko nedelja, tako da se osećam spremno. Ako lik servira sjajno na travi i ima jak servis, veća je verovatnoća da će uzeti svoj gem protiv bilo koga na svetu. Mislim da je na travi najvažnije biti sposoban da osvojiš poen tu i tamo, da preokreneš situaciju, iskoristiš riterne na drugi servis i budeš na visini zadatka u taj-brejku. Kao što ste rekli, svako bi voleo da može da napravi brejk u svakom setu i lagano drži svoj servis do kraja. Mislim da tenis prosto tako nekad funkcioniše. To je svakako izuzetno važna tema za mene”, smatra on.

Da li je frustrirajuće što niste napravili veći napredak u tome?

“Ne, ne bih to rekao. Mislim, ako pogledate moje brojke na riternu u smislu procenta osvojenih poena, znate, brejk šansi i procenta gemova u kojima sam napravio brejk u odnosu na period kada sam tek stigao na tur – to gde sam sada kao riterner je nebo i zemlja. Bio sam značajno ispod proseka igrača iz Top 100. Sada sam oko proseka Top 50 igrača za dosta tih statistika na riternu. Mislim da je to ogroman napredak, posebno kada se uzme u obzir da sam u top pet u kategoriji serviranja. Ohrabrujuće je znati da imam još mnogo prostora za napredak. Ali zaista mislim da sam napravio velike korake, i to se pokazalo u određenim trenucima u godini kada sam igrao stvarno dobro”, dodaje Šelton.

Pitanje: Što se tiče protesta igrača zbog nedovoljnog povećanja nagradnog fonda, u kom smeru vidite da cela ta situacija ide? Da li se krećete bliže bojkotu ili bliže rešenju?

To je očigledno škakljivo pitanje o kojem puno razmišljam. Podržavam igrače 100%., stojim iza njih u celom ovom procesu. Mislim da su za mene dve stvari zaista važne; prva su finansije. Smatram da, gledajući od dna ka vrhu, ako ste igrač u Top 100, igrate glavni žreb na sva četiri slemova i dokažete da ste među 100 najboljih igrača na svetu tokom godine, trebalo bi da na kraju godine budete debelo u plusu. Sa tim koliko je turneja skupa– odnosno koliko je skupo biti profesionalni teniser – tu su putovanja, tim koji morate da vodite sa sobom, kao i smeštaj, stvari koje igrači plaćaju sami. Teško je opstati na nižim nivoima takmičenja– ako ne pravite konstantno dobre rezultate na turnirima. To je velika stavka za mene, promena koju bih voleo da vidim u smislu prihoda za igrače rangirane od 50. do 100. mesta. Druga velika stavka za mene je dobrobit igrača. Mislim da je jedna od velikih stvari u našem predlogu bila to da imamo mesto za stolom, neku vrstu saveta igrača za Grend slemove. Smatram da je dodavanje dana u trajanju turnira i donošenje određenih odluka koje utiču na igrače i njihovu dobrobit izuzetno, izuzetno važna. Vidite, u poslednje vreme imamo mnogo momaka i devojaka, velikih zvezda ovog sporta, koji odsustvuju zbog povreda. To nije dobro ni za ATP, ni za WTA, ni za bilo koji Grend slem. To je ta poslednja stvar koja je važna. U isto vreme, ja sam odlučio da danas posvetim više vremena medijima jer je Vimbldon posebno mesto. Uvek su me dobro tretirali ovde. Pustili su me da dođem i treniram nakon Rolan Garosa, da izađem na travu. Pomogli su mi u mojoj prvoj godini na turneji; mislim da su uložili napor da stvari krenu na bolje, a to se pokazalo i kroz povećanje nagradnog fonda koje su doneli ove godine”, ističe Amerikanac

Mislim da je ovo najviša pozicija nosioca koju ste imali na nekom Grend slemu. Koliko još uvek pokušavate da se naviknete na ideju da ste na ovom nivou, u ovom kremu svetskog tenisa?