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Rasel je na stazi Špilberg zabeležio sedmi trijumf u karijeri, ujedno drugi u aktuelnoj sezoni.

1/4 Vidi galeriju Vozač Mercedesa - Džordž Rasel Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, James Moy / Alamy / Profimedia

Drugo mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen, dok je treća pozicija pripala Raselovom timskom koleg Andrei Kimiju Antoneliju.

Četvrti je kroz cilj prošao vozač Meklarena Oskar Pjastri, peti je završio Luis Hamilton iz Ferarija, a šesto mesto je zauzeo Isak Hadžar iz Red Bula.

Bodove su osvojili još aktuelni svetski prvak Lando Noris iz Meklarena, vozač Ferarija Šarl Lekler, kao i vozači Rejsing bulsa Lijam Loson i Arvid Lindblad.

U generalnom plasmanu posle osam trkačkih vikenda vodi Antoneli sa 171 bodom, Rasel na drugom mestu zaostaje 40 bodova, dok je Hamilton treći sa 125 bodova.

Sa prvog startnog mesta trku je počeo Rasel, drugi je bio Lekler, treće mesto je zauzeo Hamilton, a četvrti je bio Antoneli.

Iza njih su se našli Verstapen na petom mestu, kao i dvojac Meklarena - Noris i Pjastri.

Svi vodeći vozači krenuli su na srednje tvrdim gumama, a već u prvom krugu posle napada sa spoljne strane Hamilton je preuzeo drugo mesto od Leklera.

Antoneli je u nekoliko navrata išao preširoko, preagresivno, da bi u drugom krugu za trenutak obišao Leklera za treće mesto.

Usledio je odličan napad Verstapena, koji je uspeo da obiđe i Leklera i Antonelija, dok je u isto vreme Pjastri obišao Norisa za šesto mesto.

U trećem krugu je zbog problema sa kočnicama odustao vozač Kadilaka Valteri Botas, a dva kruga kasnije odustao je i njegov timski kolega Serhio Peres.

Antoneli je u sedmom krugu ponovo obišao Leklera i preuzeo četvrto mesto, dok je Verstapen smanjivao razliku u odnosu na Hamiltona.

U 11. krugu Holanđanin je za trenutak sa unutrašnje strane obišao Hamiltona, ali je Britanac ubrzo vratio drugo mesto.

Verstapen se odmah žalio ekipi, tražeći kaznu za Hamiltona, koji ga je za trenutak izgurao sa staze, ali je direkcija trke odlučila da ne kazni sedmostrukog svetskog prvaka.

U 13. krugu prvi je u boks otišao Hamilton, koji je prešao na tvrde gume, dok je krug kasnije na zamenu pneumatika otišao Lekler.

Verstapen je u boks otišao u 19. krugu, a na stazu se vratio iza Hamiltona. Krug kasnije na zamenu guma otišao je vodeći Rasel, kao i Pjastri.

U 22. krugu gume je zamenio Noris, a u tom krugu viđena je nova borba između Hamiltona i Verstapena. Ovog puta Verstapen je iz drugog puta, sa unutrašnje strane obišao Hamiltona i preuzeo trenutno treće mesto, u išečkivanju odlaska Antonelija u boks.

Dva kruga kasnije na stazi je bolid parkirao vozač Vilijamsa Karlos Sainc, a u istom trenutku u boks je otišao Antoneli. Vozač Mercedesa nije imao sreće, pošto je ubrzo direkcija trke uvela virtuelno vozilo bezbednosti, što bi mu donelo nekoliko sekundi i bolji plasman nakon zamene guma.

Italijan se na kraju vratio na četvrto mesto iza Leklera, dok je u 26. krugu pod virtuelnim vozilom bezbednosti na meke gume prešao Hamilton i pao na sedmu poziciju.

Trka je nastavljena u 27. krugu, a tri kruga kasnije Antoneli je uspešno napao Leklera i preuzeo treće mesto, dok je Hamilton u borbi za šestu poziciju bio bolji od Hadžara.

Verstapen je iz kruga u krug smanjivao razliku u odnosu na vodećeg Rasela, a u 37. krugu Pjastri i Hamilton su obišli Leklera za četvrto i peto mesto.

Lekler je krug kasnije otišao na novu promenu guma i vratio se na osmo mesto iza Norisa.

U 43. krugu u boks su otišli Pjastri i Hamilton, a krug kasnije gume menja i Rasel, koji se vratio na čist deo staze.

Iz trke se u 47. krugu povukao vozač Aston Martin Lens Strol, što je bilo četvrto odustajanje.

Krug kasnije na zamenu guma otišao je Noris, dok je u isto vreme njegov timski kolega Pjastri obišao Leklera za četvrto mesto.

Verstapen je na drugo stajanje otišao u 50. krugu i uzeo je nove tvrde gume. Na stazu se vratio iza Rasela sa preko 10 sekundi zaostatka.

U 52. krugu novu zamenu guma je obavio i Antoneli, koji se vratio na treće mesto sa četiri sekunde zaostatka za Verstapenom.

Krug kasnije za trenutak je uvedeno virtuelno vozilo bezbednosti, pošto je vozač Vilijamsa Aleksander Albon udario u stubić van staze, koji je završio u trećoj krivini, pa se čekalo da redari uklone predmet.

Ubrzo je Hamilton preuzeo peto mesto u odnosu na timskog kolegu, koji je zatim izgubio pozicije od Hadžara i Norisa.

Verstapen je smanjivao razliku u odnosu na Rasela, a u isto vreme Antoneli se približavao vozaču Red Bula. Krug pre kraja Antoneli je bio na manje od sekunde u odnosu na Verstapena, dok je Rasel na prvom mestu imao 2,5 sekundi prednosti.

U poslednjem krugu Antoneli je pokušao napad za preuzimanje drugog mesta, ali promene u poretku nije bilo.

Šampionat se nastavlja naredne nedelje trkom za Veliku nagradu Velike Britanije na stazi Silverston.