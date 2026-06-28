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Staza, duga 3.800 metara, sa prosečnim nagibom od 8,7 odsto, važi za stazu sa najvećim prosečnim nagibom u Evropi. Dva izuzetno vrela dana i konstantan uspon predstavljali su veliki izazov kako za automobile, tako i za vozače i njihove timove. U subotu su vožena dva zvanična treninga, dok su u nedelju održane dve trke.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija auto-trke Foto: Privatna Arhiva



Jedini predstavnik Srbije i aktuelni šampion CEZ-a, Uroš Brkić, nastupio je sa svojim prototipom Osella PA21/S i osvojio prvo mesto u klasi Proto 4, kao i drugo mesto u generalnom plasmanu.

Brkić je ovaj rezultat postigao izvezavši dve voznje ukupnim vremenom od 4:47.082. Ispred njega plasirao se domaći takmičar Gentjan Saćiri, koji je nastupio sa znatno bržom formulom Tatuus Master.

„Veoma sam zadovoljan onim što smo postigli ovog vikenda. Na prethodnoj trci na Gorjancima automobil je još uvek bio u fazi testiranja, dok je ovog vikenda funkcionisao na veoma visokom nivou. Toliko dobro da sam bio značajno brži od vozača iz najjače klase Proto 1. Tim je odradio sjajan posao, jer je ova staza pravi test za bolid zbog kombinacije izuzetno visokih temperatura i velikog uspona, koji u pojedinim delovima dostiže oko 10 odsto.“

Već za dve nedelje karavan Šampionata Centralne Evrope seli se na Lovćen u Crnoj Gori, gde se očekuje veoma jaka konkurencija, ali i odlično druženje timova.