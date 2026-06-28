Odbojkaši Srbije doživeli su poraz od SAD u Ligi nacija, završivši meč sa 3:1. Pročitajte kako su se borili protiv jakih Amerikanaca.
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GLAVU GORE! Poraz odbojkaša Srbije od SAD u Ligi nacija!
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Odbojkaši Srbije doživeli su novi poraz u Ligi nacija, pošto nisu uspeli da se izbore sa jakom selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u Orleanu, koja je slavila sa 3:1 (25:12, 25:23, 24:26, 25:17).
Bio je ovo dosta loš meč Srbije uz ogroman broj oscilacija.
Odbojkaška reprezentacija Srbije SP 2025 Foto: OSSRB, Ossrb.org
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Ništa nije išlo od ruke našim momcima u dobrom delu utakmice, a tek na trenutke su uspevali da zablistaju i da koliko-toliko namuče Amerikance.
Srbija je sada na skoru 4-4, dok Amerikanci drugi vikend u Ligi nacija završavaju sa skorom 6-2.
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