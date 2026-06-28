Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Odbojkaši Srbije doživeli su novi poraz u Ligi nacija, pošto nisu uspeli da se izbore sa jakom selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u Orleanu, koja je slavila sa 3:1 (25:12, 25:23, 24:26, 25:17).

Bio je ovo dosta loš meč Srbije uz ogroman broj oscilacija.

1/10 Vidi galeriju Odbojkaška reprezentacija Srbije SP 2025 Foto: OSSRB, Ossrb.org

Ništa nije išlo od ruke našim momcima u dobrom delu utakmice, a tek na trenutke su uspevali da zablistaju i da koliko-toliko namuče Amerikance.

Srbija je sada na skoru 4-4, dok Amerikanci drugi vikend u Ligi nacija završavaju sa skorom 6-2.

BONUS VIDEO: