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Loznica će u susret svečanom otvaranju Omladinskog prvenstva Evrope u boksu biti domaćin velikog muzičkog događaja koji će upotpuniti atmosferu jednog od najznačajnijih sportskih takmičenja ove godine.

U utorak, 12. avgusta, sa početkom u 20 časova, na gradskom šetalištu nastupiće jedan od najpopularnijih domaćih pevača Peđa Jovanović. Posetioce očekuje veče ispunjeno muzikom, vrhunskom atmosferom i najvećim hitovima, kao uvertira u početak Evropskog prvenstva.

Foto: BSS

Omladinsko prvenstvo Evrope u boksu, za uzrast do 19 godina, održaće se u Loznici od 11. do 22. avgusta. Tokom trajanja šampionata grad će ugostiti oko 600 mladih boksera iz 53 evropske zemlje, čime će Loznica još jednom potvrditi svoj status odličnog domaćina velikih međunarodnih sportskih manifestacija.

Ulaz na koncert je potpuno besplatan, a važno je naglasiti da organizacija ovog događaja ne predstavlja trošak za građane Loznice niti za budžet grada. Koncert je poklon Bokserskog saveza Srbije gradu domaćinu, sa željom da građani i brojni gosti zajedno uživaju u večeri koja će simbolično označiti početak Evropskog prvenstva.

Pozivamo sve građane Loznice, kao i posetioce iz drugih gradova, da nam se pridruže 12. avgusta u 20 časova na gradskom šetalištu i zajedno u sjajnoj atmosferi poželimo dobrodošlicu mladim bokserima iz cele Evrope.

Dobro došli u Loznicu – grad sporta, gostoprimstva i dobre energije.

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