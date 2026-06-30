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Svetska streljačka federacija (ISSF) usvojila je formate finalnih gađanja na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine, saopštio je danas Streljački savez Srbije (SSS).

Kako je objavila ISSF, novi formati su potvrđeni posle serije test takmičenja, a razvijeni su kroz blisku saradnju ISSF, sportista i ostalih aktera. Jedan od glavnih ciljeva promena je da se poveća atraktivnost takmičenja za publiku, a da se istovremeno očuvaju osnovni principi streljaštva, navodi se u saopštenju.

Na Igrama u Los Anđelesu će se primenjivati ista pravila po kojima se održavaju sva finala kako na svetskim tako i na takmičenjima SSS od 1. januara ove godine, pa se sportisti već privikavaju na njih.

Najznačajnije promene pretrpela su finala mešovitih parova vazdušnom puškom i pištoljem. Umesto u mečeve za zlato i za bronzu, najbolja četiri miks tima ; iz kvalifikacija prolaze u jedinstveno finale, koje se odvija po principu ispadanja kao i u pojedinačnim disciplinama. Četvrtoplasirani tim ispada posle 18, trećeplasirani posle 21. hica, a najbolja dva miksa gađaju još po tri hica.

Finala u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava su skraćena, umesto 45, sada se u njima gađa 35 hitaca. ; Svih osam finalista gađa tri puta po 10 hitaca iz svakog stava, posle kojih ispadaju sedmoplasirani i osmoplasirani. Do kraja finala se gađa još pet hitaca stojećim stavom, s tim što posle svakog ispada poslednjeplasirani.

Značajna promena u finala trostavu je da su prva dva stava, klečeći i ležeći objedinjeni u jedistvenu fazu sa ukupnim vremenskim ograničenjem od 22 minuta. ; Takmičari od ove sezone samostalno upravljaju svojim prelazima između prva dva stava, umesto da čekaju komande sudija. Ova promena ima za cilj da omogući prirodniji tok takmičenja, uz očuvanje tehničke zahtevnosti discipline, naveo je ISSF.

Ostale olimpijske discipline u programu takmičenja SSS - pojedinačna takmičenja vazdušnim oružjem i sportski pištolj - su nepromenjene.

Prvo kvalifikaciono takmičenje za Olimpijske igre 2028. godine biće Svetsko prvenstvo u Dohi u novembru.

Beta