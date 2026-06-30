Slušaj vest

Krajnje nesvakidašnja i neobična odbojkaška priča vezana za Srbiju došla je ovog produženog vikenda iz Orleana u Ligi nacija.

Lazar Marinović, srpski odbojkaš i član nacionalnog tima, pokazo je koliko se voli otadžbina i kakvu svetinju za njega predstavlja grb i dres Srbije.

Lazar Marinović u dresu reprezentacije Srbije Foto: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Neverovatan put

Naime, Lazar Marinović je u petak veče igrao protiv Kube u Ligi nacija i bio najbolji na terenu. Srbija je taj meč dobila rezultatom 3:1 (25:19, 13:25, 25:23, 25:22). Odmah posle te utakmice, seda u avion i dolazi na sopstvenu svadbu.

U subotu Lazar oblači svadbeno odelo, ženi se svojom izabranicom Minom i uživa u veselju sa porodicom i prijateljima. Odmah posle svadbenog veselja, bez spavanja, ponovo seda na avion za Francusku, oblači dres sa srpskim državnim grbom i izlazi na megdan selekciji SAD, koju Orlovi gube rezultatom 1:3 (12:25, 23:25, 26:24, 17:25). A, razdaljina između Orleana i Beograda iznosi 1.800 km i to u dva dana.

1/8 Vidi galeriju Lazar Marinović, odbojkaš Srbije Foto: OSSRB

Najbolji protiv Kube i SAD

Lazar Marinović imao je neverovatan učinak u meču protiv Kube, osvojio je 18 poena, 17 iz napada i jedan as servisom. U meču protiv Amerikanaca bio je najefikasniji u nacionalnom timu, osvojivši 15 poena za Srbiju.

Lazar Marinović ima 28 godina, a ovogodišnje igranje u Ligi nacija samo je potvrda njegovog rada. Ovaj mladić ima krajnje zanimljivu životnu priču. U jednom intervjuu priznao je da je kao dečak dok je trenirao odbojku, imao ogroman strah da će ostati nizak i da će zbog toga morati da igra libera. Kako je otkrio, svaki dan se molio Bogu da poraste, kako bi bio primač. I želja mu se ispunila, jer je visok 197 centimetara.

Lazar Marinović u dresu Partizana protiv Crvene zvezde Foto: © Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Pedja Milosavljevic

Igrao za Partizan i Zvezdu

Interesantno je da je igrao za Partizan i Crvenu zvezdu. Kao odbojkaš se formirao u redovima crno-belih, postao kapiten, lider tima i miljenik publike. Međutim, 2022. godine napravio je šokantan transfer i prešao direktno u Crvenu zvezdu. Neverovatno, te godine Partizan je osvojio sva tri trofeja u srpskoj odbojci. Posle samo godinu dana, Lazar se vratio u Humsku.

Potom je Lazar otišao u inostranstvo, u Emirate, gde je igrao za Al Šabab. Tamo je proživeo najteži period u životu, pravi horor. Ekipa nije bila dobra, izgubio je formu, a pao je i u depresiju izgubivši veru u sebe.

Lazar Marinović sa odbojkašima Srbije slavi pobedu u Ligi nacija 2026. Foto: OSSRB

Posle Emirata sledi Poljska

Spas je Lazar Marinović pronašao povratkom u Srbiju, gde je zaigrao za Karađorđe iz Tople, a sjajne partije donele su mu poziv u srpsku reprezentaciju. Bukvalno je procvetao kod trenera Nevena Majstorovića, sa kojim radi i u reprezentaciji.

Sjajne partije u dresu Karađorđa i reprezentacije Srbije ove godine nisu prošle nezapaženo. Prema najnovijim informacijama, Lazar Marinović obezbedio je transfer karijere i seli se u poljski Kuprum. To znači da će igrati u jednoj od najjačih odbojkaških liga na svetu.