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Džordž Rasel, vozač ekipe Mercedes pobedio je na Velikoj nagradi Austrije, dok je drugo mesto zauzeo Maks Ferštapen.

Vodeći u generalnom plasmanu mladi vozač Mercedesa Kimi Antoneli morao je da se zadovolji trećim mestom.

Džordž Rasel slavi pobedu na VN Austrije 2026. Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Šta je sve radio Maks u Austriji?

Englez Džordž Rasel ima veliko zadovoljstvo posle trijumfa na stazi Špilberg, jer je imao savršen trkački vikend. Sa pobedom se vratio u borbu za titulu, iako njegov timski kolega, 19-ogodišnji italijanski tinejdžer Kimi Antoneli ima 40 bodova više. A, nova trka na programu je već u nedelju, kada će biti vožena Velika nagrada Engleske u Silverstonu.

Dok su vozači Mercedesa u žiži interesovanja medija, dotle je četvorostruki svetski šampion Maks Ferštapen radio na svojoj budućnosti. Iako je njegov bolid Reb bul iz trke u trku sve bolji, Holanđanin nije ubeđen da će i sledeće godine voziti za austrijski tim. Otuda i njegova otvorenost da razgovara sa drugim timovima Formule 1.

Zek Braun i Maks Ferštapen u srdačnom ragovoru Foto: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

Pregovori i viđenje sa Zekom Braunom

Informacija da je menadžment Maksa Ferštapena vodio razgovore sa izvršnim direktorom Meklarena Zekom Braunom izazvala je veliku pažnju tokom Velike nagrade Austrije. Svako bi u svom timu voleo da vidi Maksa Ferštapena, posebno ljudi iz Meklarena, iako pod dugoročnim ugovorom imaju aktuelnog svetskog šampiona Landa Norisa i vrhunskog vozača Oskara Pjastrija.

Engleski mediji su otkrili da Maks Ferštapen ima klauzulu u ugovoru sa Red bulom, po kojoj može napustiti tim ukoliko se u određenom trenutku tokom avgusta 2026. ne bude nalazio među dvojicom najbolje plasiranih vozača u prvenstvu. Pitanje je da li je Holanđanin ovim potezom hteo da izvrši pritisak na svoju ekipu, mada nije isključeno da od sledeće sezone sedne u bolid Meklarena.

1/8 Vidi galeriju Maks Ferštapen Foto: ACTIVE PICTURES / profimedia.com / Profimedia, Nicolas Economou/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pritisak na Red bul, ili...

Maks Ferštapen je još pre trke u Barseloni posetio sedište Red bula u Milton Kinsu kako bi rukovodstvu jasno preneo svoja očekivanja. To je dalo rezultate, jer je na trci u Austriji bolid Red bula bio odličan, imao je tempo, a Holanđanin je bio konkurentan za pobedu do kraja gran prija.

Maks Ferštapen ima brilijantnu karijeru i ukupno četiri titule u Formuli 1 - 2021, 2022, 2023, 2024. Upisao je 71 pobedu, 129 puta bio je na podijumu, ostvario 48 pol pozicija i 37 puta vozio najbrži krug.